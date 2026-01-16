Les Chavornaysans à Lausanne, pétition sous le bras

«Non à la décharge»: fortement soutenue, une pétition s’opposant à la création d’un important dépôt de déchets inertes a été déposée en début de semaine au Grand Conseil, à Lausanne, par une délégation de Chavornay.

Les 1572 signatures de la pétition d’opposition au projet de décharge de La Verne à Chavornay ont été remises à Stéphane Montangero, président du Grand Conseil vaudois, mardi dernier à Lausanne. Au nom de la délégation présente, composée de membres de la municipalité et du comité d’opposition, Fabrice Vuillens, membre du comité, a rappelé que le projet a suscité un vaste mouvement d’opposition de la population. L’atteinte à la qualité de vie et à la sécurité, en raison des poussières et du trafic accru des camions, fait partie des craintes exprimées par les pétitionnaires. Ceux-ci considèrent également que le projet touche à la biodiversité, à la faune locale ainsi qu’aux surfaces agricoles. Le comité des opposants demande un véritable débat politique à propos du projet, et aussi que celui-ci prenne en compte la voix de la population. Une séance d’information à destination de la population, mise sur pied par la municipalité, est prévue début février.

Long parcours en perspective

Une décharge de type A et B telle que celle du projet de Chavornay doit accueillir des matériaux d’excavation non pollués et des matériaux inertes faiblement pollués – soit des déchets de chantier comme du béton, des briques, des tuiles ou du verre. Le tout transporté par camions. L’intérêt de la démarche des pétitionnaires consiste à porter à la connaissance des députés ce problème et le mettre en évidence aux yeux du public par le biais des médias. En premier lieu la commission thématique des pétitions va collecter tous les renseignements auprès des parties concernées afin que le Grand Conseil puisse le cas échéant prendre en considération la pétition. Le chemin est encore long pour que le sujet soit renvoyé au Conseil d’Etat qui devra informer le Grand Conseil des suites qui y seront données.