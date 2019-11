Les cartons du coeur : Ça déménage chez les Cartons du Coeur

La Fédération vaudoise des cartons du Coeur possédait des locaux à la rue Granges-Saint-Martin dont elle n’avait plus besoin. Les Cartons du Coeur étaient à l’étroit dans les siens, peu adaptés.

Donc, après quelques rafraîchissements effectués par les bénévoles, les Cartons urbigènes ont pu emménager. Le local est de plain-pied et compte plusieurs pièces ce qui permet d’avoir des espaces de stockage, de proposer également des jouets et des habits pour enfants, de la vaisselle et de petits appareils ménagers.

Pierre Faivre, président du comité, se donne à fond pour les Cartons: comme il travaille la nuit, il peut y consacrer ses journées, après avoir dormi. C’est un travail incessant, car il faut sans arrêt collecter des fonds pour acheter les produits de base. Heureusement paralléllement, les Cartons reçoivent des produits frais d’agriculteurs de la région, des invendus de «Table Suisse», de jardiniers amateurs, du culte des récoltes. La tradition de récolter des produits dans les écoles avant Noël perdure et est très appréciée.

Chaque famille a droit à un carton par mois, c’est un coup de pouce. Il a été nécessaire de faire des contrôles, car certaines personnes abusaient. Elles doivent apporter la preuve de leur domicile et de l’existence des enfants; de plus, les Cartons sont en contact avec le service social. Il y a une cinquantaine de bénéficiaires dans la région, souvent des familles monoparentales. Pierre Faivre souligne qu’il y a beaucoup de reconnaissance. Et il fait aussi remarquer que l’antenne d’Orbe est une des seules qui travaille 12 mois par an.

Informations

Ouvert tous les mardis de 16 h. 30 à 18 h. – www.cartonsducoeur.ch; route des Granges Saint-Martin 5, 1350 Orbe – Pour les dons: Cartons du Cœur, BCV Orbe IBAN : CH 37 00767 000S 5013 2396.