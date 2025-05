Les campagnes sous la truelle des archéologues

Les Journées vaudoises de l’archéologie, qui se sont tenues le week-end dernier, proposaient cette année d’explorer le thème des métiers et activités de

la campagne. Sur le site des Mosaïques d’Orbe, on a pu découvrir la gestion

du territoire et l’histoire de l’agriculture.

Depuis 2017, les Journées vaudoises de l’archéologie réunissent tous les musées du territoire vaudois qui présentent de l’archéologie. Chaque année, elles se tiennent au Palais de Rumine à Lausanne et sur un autre site du canton de Vaud, en alternance. Ce sont les Mosaïques d’Orbe-Boscéaz qui, cette fois, accueillaient les visiteurs.

«On a profité cette année de joindre notre journée «découverte» annuelle, qui a normalement lieu en septembre, aux Journées vaudoises d’archéologie. C’était l’occasion de travailler sur la ruralité» explique Yves Dubois, président de la fondation Pro Urba.

Sur le site des Mosaïques (Photos Magali Leon)

Outre Yves Dubois, Sylvain Gailloud – intendant des mosaïques –, Loïc Durand et Geneviève Genoud, de Pro Urba, avaient organisé la manifestation qui s’est tenue sur le site des Mosaïques d’Orbe ces 3 et 4 mai.

Du bornage à la vinification

Le site d’Orbe-Boscéaz s’étend sur 16 hectares, autour des petits pavillons qui abritent les mosaïques qui ornaient le bâtiment de la villa romaine du 3ème siècle. Un lieu parfaitement adapté à la thématique des Journées de cette année : la vie dans les campagnes.

Sur tout le site, des panneaux complétaient l’information donnée par les stands sur histoire de l’agriculture, de la préhistoire au 19e siècle, et sur différents aspects autour de la villa, avec notamment un stand de vinification, des calendriers agraires, des restes d’animaux – riches en renseignements sur les outils utilisés, l’utilisation des os, les habitudes d’élevage – les techniques agricoles, la reconnaissance des graines, la teinture végétale… Le stand du Musée romain de Lausanne-Vidy, lié au site de Lousonna, proposait de dessiner sa propre villa romaine à partir de descriptions de lettres de Pline, ou de compléter un fonds de dessin avec coloriages et auto-collants afin de se projeter dans ce que pouvait être une villa romaine en campagne (habitation, forges, animaux, activités agricoles). Pour comprendre comment fonctionnait une groma, un appareil de levée qui permettait de vérifier les alignements et les directions perpendiculaires sur une grande distance dans les campagnes, on pouvait manier des fils à plomb. Enfin, une démonstration de labour a eu lieu avec des chevaux de trait comtois et une charrue du 19e siècle.