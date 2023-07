L’émission « Gare à Vous » s’est arrêtée à Orbe

La Première de la Radio Télévision Suisse est venue à Orbe, la semaine dernière, pour enregistrer l’émission Gare à Vous de Patrick Dujany, alias Duja. Très à l’aise dans l’enregistrement, il fait très peu de montage. A la gare, à la sortie du train, il a interviewé Willy Deriaz, ancien chef de gare, une vingtaine de minutes. Il a ensuite rencontré Laurent Auberson, historien et fin connaisseur de la ville d’Orbe, et s’est enfin rendu au Hessel club pour parler culture avec Alexandre Baudraz.

L’émission enregistrée ce jour-là passera le 16 septembre, après la pause estivale; on pourra ensuite la réécouter en tout temps. «Arpentant les gares des villes de Suisse, le microphoniste Duja part à la rencontre de l’histoire et des personnalités locales, à travers un trip ferroviaire poinçonné par une soif de découvertes, alliant curiosité débridée, culture foisonnante et télescopages humains», décrit le site de la RTS. Gare à Vous, c’est une irrésistible envie de descendre du train, là où l’on ne pensait pas s’arrêter! Prochain arrêt: La Première!»

A noter que Duja sera à Orb’Estivales le samedi 5 août avec son groupe de métal, MXD, dans le cadre du Festival de métal, présenté par Katharsys Productions.