Le village où il fait bon vivre

CLASSEMENT – La belle surprise qui réjouit les autorités communales chavornaysannes: les résultats du classement 2021 des communes suisses établi par le Handelszeitung et qui fait de Chavornay la commune la plus agréable à vivre du Nord vaudois.

Une belle surprise

Dans son édition du 6 octobre dernier, le Handelszeitung, le plus grand journal économique suisse qui paraît tous les jeudis, a publié l’évaluation de 936 communes helvétiques. Parmi les critères analysés, on y trouve entre autres: où existe-t-il des emplois, des écoles et des activités de loisirs attrayants? Dans le classement national établi, Chavornay occupe la 184e place, ce qui se traduit sur le plan cantonal par la 10e place et sur le plan régional par la 1ère place du Nord vaudois. Un résultat qui ravit tant l’actuelle syndique Laurence Marchand que son prédécesseur Christian Kunze, ni l’un ni l’autre n’étaient au courant de l’existence de ce classement.

Pourquoi un si bon résultat?

C’est la question que nous leur avons posée. Ils sont unanimes à dire que c’est la constance du travail accompli par les municipalités depuis plus de vingt ans qui porte ses fruits. Un travail qui a constamment cherché à valoriser prioritairement le bien-être des habitants de la commune. Par exemple la question du 30 à l’heure dans le village s’était déjà posée il y a plus de vingt ans, même si la concrétisation en est récente. La présence voulue d’un établissement scolaire complet dans le village, celui d’une garderie sont aujourd’hui des atouts recherchés par la population. La maîtrise du développement des quartiers relève aussi d’une volonté politique: pas de démesure dans les volumes construits, les espaces verts sont en nombre.

Sur le plan économique, il ne faut pas négliger les atouts naturels que sont l’emplacement géographique et les accès routiers et ferroviaires. Quant à la proximité de la forêt comme de la plaine, elle offre un terrain de loisirs attractif à la population. Il en va de même avec les multiples activités praticables en société ou individuellement dans le cadre du village.

Conclusion de nos deux syndics: il n’y a pas que sur l’arc lémanique où il fait bon vivre dans notre beau Pays de Vaud…