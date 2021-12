Le sapin de Concise

En ce temps-là, le Père Noël n’existait pas, pas plus que la fondue chinoise ou les sapins décorés. Un temps où le village était coupé en deux, en bas les pêcheurs, en haut les vignerons. L’école avait été construite en haut et l’église en bas, dans l’espoir que les deux clans s’y côtoieraient sans souci. Mais les rancunes tenaces déchiraient encore et toujours la commune.

Un jour de décembre, une tempête abattit l’immense sapin qui se trouvait devant l’église. Ceux du haut réclamèrent le bois pour chauffer l’école, ceux du bas le voulaient pour tempérer l’église. L’affaire aurait sûrement fini en bagarre générale sans l’intervention du pasteur. Il était d’accord avec le syndic qui voulait scier le tronc en deux afin de le partager équitablement. Mais il demandait qu’avant ça, on lui laisse le sapin pendant deux jours, «et le 24 au soir, vous viendrez tous au temple pour la célébration de Noël» a-t-il dit d’un ton intriguant.

En entrant dans le temple cette nuit-là, les villageois furent surpris de voir le sapin à l’intérieur, debout dans le chœur. Des bougies blanches éteintes et des fils d’argent étaient accrochés à ses branches. Tous étaient impatients de découvrir ce que le ministre avait en tête. Après un culte qui n’en finissait pas, le concierge apporta une grande échelle double qu’il plaça devant le sapin. Le pasteur fit signe aux chefs de clans de le rejoindre et confia à l’un et à l’autre une bougie allumée. Les deux hommes ont commencé par allumer les bougies au bas du sapin puis ont grimpé chacun d’un côté de l’échelle pour atteindre les bougies placées plus haut. Au fur et à mesure qu’ils montaient, les deux ennemis se rapprochaient, jusqu’à se toucher aux derniers échelons. Pour tenir en équilibre, ils se sont accrochés l’un à l’autre, ils ont allumé les dernières bougies puis ont tourné la tête vers l’assistance. Dans la nef, l’émotion était grande, c’était la première fois qu’on voyait ces deux gars se soutenir. Eux, depuis là-haut, ne voyaient pas deux clans, mais tous ces visages connus tournés vers eux.

C’est alors qu’il y eut un miracle, les deux chefs s’embrassèrent.

Depuis, Concise est un village paisible et le sapin décoré est devenu le symbole mondial de l’union entre le haut et le bas.

Une histoire d’ici qu’on raconte par là.