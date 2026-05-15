Le petit lézard devenu guide pour les jeunes

Vous ne connaissiez pas Urbino? C’est désormais chose faite. En clin d’œil aux nombreux lézards des murailles présents sur le site de Boscéaz, un petit lézard – le bien nommé Urbino – est promu guide au fil des pages d’un livret destiné à la découverte et la compréhension du site.

Dimanche dernier, en présence de l’équipe de Pro Urba, d’une délégation des autorités urbigènes et d’une dizaine d’intéressés, présentation a été faite sur le site de Boscéaz d’un guide intitulé Visite de la villa romaine avec Urbino.

Sur une quarantaine de pages, rédigées par Geneviève Genoud et illustrées par Valeria Martini, Urbino emmène les jeunes visiteurs dans les appartements et les jardins de la villa, après avoir posé le cadre géographique et historique. L’objectif étant de rendre le site compréhensible aux jeunes – et pourquoi pas à des moins jeunes. L’auteure a rappelé dans son allocution la difficulté de visualiser le domaine de Boscéaz dans son ensemble, visite qui pourrait vite lasser un enfant n’y voyant que «de jolis dessins réalisés avec de petits cailloux».

Elisa, élève de 4P, découvre le guide en primeur. (Photo Denis-Olivier Maillefer)

On commence par les triclinia, salles à manger, ici destinées aux invités et comportant logiquement trois lits de banquet, on continue avec les deux jardins à péristyle pour arriver dans les appartements des propriétaires ornés de mosaïques, sans oublier la pièce de réception qui abrite la fameuse mosaïque du cortège rustique, avec un passage obligé vers les deux ensembles thermaux.

Des légendes célèbres, telles celles d’Achille ou du Minotaure, enrichissent les textes.

Ces présentations ludiques et illustrées, destinées à un public cible âgé de 12 à 13 ans, s’accompagnent de jeux et activités pédagogiques. Par exemple identifier sur une image des aliments inconnus des Romains, dessiner des éléments de mosaïques disparus, identifier des divinités dont sont dérivés les noms des jours de la semaine… Testez tout de suite avec nous vos connaissances: l’espace thermal dans lequel on se nettoyait la peau en la grattant avec un racloir se nomme-t-il caldarium, destrictarium ou sudatorium? La question est à dix francs, c’est le prix modeste qui vous permettra de faire l’achat de la brochure disponible à l’accueil des Mosaïques.