le mur d’escalade se fait interactif

Des LED pour être dans le coup

Nouveauté – La concurrence se fait rude dans le monde des murs d’escalade qui se sont multipliés au fil du temps. Pour rester dans le peloton de tête des salles de haut niveau la SEC’ (Salle d’Escalade de Chavornay) ne cesse de se renouveler et d’agrandir son offre de loisirs. Dernière nouveauté: le mur aux LED branché.

Une première en Suisse

A ce jour, seules sept salles dans quatre pays européens sont dotées de voies interactives. En Suisse, la SEC’ est pionnière en la matière et dispose d’une première ligne équipée. Les prises de grimpe ont été dotées de LED et actuellement 32 voies différentes peuvent être activées. A terme ce seront jusqu’à 64 voies qui seront programmées et les responsables de la salle envisagent déjà la mise en œuvre d’une deuxième ligne d’escalade branchée.

Chaque utilisateur peut faire le choix d’un parcours et mesurer en temps et en efficacité sa capacité à faire changer de couleur les LED du parcours choisi. Ses résultats sont alors mémorisés et peuvent se comparer à ceux d’autres participants. Les différentes lignes construites étant informatiquement liées, il devient ainsi possible d’envisager des compétitions entre salles. Le système est appelé à se développer sur le plan mondial, les concepteurs prospectent actuellement le marché nord-américain.

Une offre d’activité diversifiée Citlalli, Gaëtan et Emiliano, les jeunes co-gérants dynamiques de la SEC’, ont fait évoluer les propositions d’activité de leur société. La plus spectaculaire d’entre elles étant certainement la verticale de plein air sur l’une des faces de l’ancien silo à grains. Sur 20 mètres de hauteur, ce ne sont pas moins de 12 000 logements qui ont été percés et qui permettent ainsi de multiplier les parcours. Ils ont également équipé un local en salle d’échauffement musculaire et créé une nouvelle salle dotée de 210 prises sur une hauteur de 9,5 m., ce qui porte à 5 le nombre des locaux équipés. Les exploitants tiennent à afficher un caractère très familial à leurs offres de loisirs. Parmi celles-ci on peut citer en été des camps de vacances pour enfants, la mise en place d’un bloc d’escalade au festival de La Dérivée à Yverdon. A souligner que pour les membres abonnés, l’accès aux salles peut se faire même en dehors des heures d’ouverture, chacun d’entre eux disposant d’un code personnel.