Le hangar à plaquettes ouvre ses portes : L’énergie d’une région

Le bouquet a eu lieu en juillet, mais c’est samedi 28 septembre que BoisCom a présenté au public le hangar à plaquettes situé sur le site du Petit Ru. Il faisait beau, cela sentait bon le bois sec, l’accueil était fort convivial. Pascal Bays, garde forestier commente: «C’est l’aboutissement de 10 ans d’un long travail de négociations. En effet, il n’est pas aisé de fédérer neuf collectivités publiques (L’Abergement, Les Clées, Ballaigues, Lignerolle, Rances, Montcherand, Orbe, Valeyres-sous-Rances et Sergey) d’autant plus qu’il a fallu compter avec le changement des Municipalités. La création d’un chauffage à distance à Orbe et une bonne dose de ténacité ont permis de débuter les travaux en 2017».

Déchiquetage

Des démonstrations de déchiquetage ont permis d’admirer l’impressionnante machine croquant avec appétit tous troncs, jusqu’à 90 cm de diamètre, pour les recracher sous forme de plaquettes dans un grand tourbillon fleurant bon la forêt. Le rythme rapide de 200 m3 à l’heure permet de remplir le hangar, capacité 4000 m3 de plaquettes, en quelques jours seulement !

La déchiqueteuse saisit les troncs pour les transformer en plaquettes à raison de 200 m3/h. (Photo Catherine Fiaux)

Bilan probant

Les plaquettes sont du bois régional de 2e et 3e catégorie qui, auparavant, partait en Suisse allemande pour être usiné puis diffusé dans le monde entier. Le bilan tant écologique (rayon maximum de 15 km) qu’économique (100% valeur ajoutée aux bénéfices régionaux) est positif. Dès ce jour, le hanger est prêt à livrer tant aux particuliers qu’aux collectivités.

Renseignements: boiscom.net