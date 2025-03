L’avenir de la Tournelle s’éclaircit

En octobre dernier, le Conseil communal rejetait de très peu le projet visant à pérenniser la professionnalisation du théâtre de poche urbigène. En soutenant un projet plus modeste, la municipalité d’Orbe assure le maintien du rôle culturel du lieu.

Créée en 1964, la Tournelle a été à l’origine de l’emblématique quinzaine artistique sur l’esplanade du château d’Orbe. Le théâtre fait indéniablement partie de l’ADN urbigène. En 2010, il est devenu professionnel et a été dirigé depuis lors par trois directrices. Lors du départ de la troisième, Isabelle Renaut, à fin 2023, le manque de moyen financiers par rapport à la charge de travail ainsi que des tensions entre comité et direction ont remis en cause le fonctionnement du lieu. L’association s’est alors appliquée à maintenir le théâtre ouvert avec une programmation réduite, tout en cherchant des solutions. Avec le soutien de la municipalité, un préavis assurant une subvention adéquate à une riche saison 2025-2026 a été repoussé de peu par un vote sanction du Conseil communal en octobre 2024.

Tournée vers le futur

Daniela Salazar, mandatée pour réorganiser le fonctionnement du théâtre début 2024, explique: « Après le rejet du projet initial, il a fallu revoir l’équation, trouver un compromis afin que la structure reste professionnelle ». La chargée de projet se réjouit du soutien de la municipalité, plus spécialement de Jean-Marc Bezençon, municipal, et de Romain Cachemaille, chef de service de la cohésion sociale: « C’est encourageant! ».

Dès le 1er mars, l’association du théâtre mettra au concours le poste de directeur ou directrice à un taux de 60%. « C’est attractif, d’autant que les horaires sont annualisés. Dans un second temps, un poste à 30% pour l’administration sera mis au concours; cela répartit différemment les forces tout en n’augmentant finalement que de 10%, à terme, le taux total. C’est réalisable! » commente Daniela.

Soutien massif

Suite au rejet d’octobre, de nombreux nouveaux membres se sont joints à l’association, particulièrement des jeunes issus de troupes amateurs, désireux de témoigner leur soutien à ce lieu.

Le comité de l’association s’est enrichi de nouvelles personnes aux compétences diverses et intéressantes, que ce soit sur le plan culturel, politique, organisationnel ou autre, tandis que la présidente, Marylaure Hüni, et le caissier, Jacques-André Mayor, véritable mémoire des lieux, restent fidèles à leur poste.

Depuis la gauche Daniela Salazar, chargée de projet et Marylaure Hüni, présidente de l’association. (Photos Catherine Fiaux)

Pour rappel, les principaux buts de la Tournelle sont de proposer des spectacles variés tous publics, des spectacles scolaires, de mettre un espace d’exposition à disposition des créateurs locaux, mais aussi de collaborer avec des troupes de théâtre amateur et d’offrir un lieu de résidence pour soutenir la création artistique. Ainsi que le souligne Daniela, « les artistes pro ont besoin de lieu pour créer et dans cette délicate position qu’est la nôtre, nous avons la possibilité de leur offrir du temps. » Les spectacles La Grande Poutz d’Olivier Maüsli (en avril), puis la création de Berengère Penel (en mai), tous deux artistes régionaux, seront ainsi soutenus et coproduits par le théâtre.

Daniela Salazar conclut: « Les projets correspondant au lieu sont là, le public répond présent, le comité et les bénévoles sont résolument d’attaque. Moments artistiques, de partages et de proximité unique, resteront au rendez-vous! ».

Bénévolat au bar ou à la caisse, contacts et infos: Marylaure Hüni Bezençon, présidente, 079 406 80 24. Daniela Salazar, chargée de projet, 079 629 00 91, daniela@tournelle.ch