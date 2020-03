L’Atelier 21 : Comme un moment de magie

C’est bien un moment musicalement qualifiable de magique que nous ont réservé les 25 adolescent(e)s du Petit Choeur de Montchoisi en la Galerie sise aux Terreaux 21 à Orbe ce dernier vendredi, ceci sous l’aussi efficace que discrète dirigeante baguette de leur enseignante musicale Iris Pasandin.

Cette souriante et juvénile maîtrise nous a gratifiés d’un concert de haute tenue harmonieuse. La joie de chanter s’exprimait sur ces frais visages, communiquant ce sentiment à un public nombreux qui fut vite conquis par la qualité des prestations offertes.

Le choix varié des morceaux présentés a rendu d’autant plus agréables ces moments partagés, que l’accompagnement pianistique fut assuré non seulement par l’inénarrable autant que sympathique Iris, mais aussi par l’un des chanteurs, mélomane polyvalent répondant au nom de Damien de Froment et, comble de surprise, voire d’inattendu, la batterie était aux mains expertes d’un jeune totalement malentendant, Nicolas Sineok !

Les heures (périodes devrions-nous dire de nos jours) qui ont sans aucun doute été nécessaires pour arriver à ce stade de perfection ne doivent pas pouvoir se calculer, mais, comme dit l’adage, quand on aime on ne compte pas. C’est bien ainsi, et les applaudissements et signes des mains exprimés en cours et en fin de concert ont largement attesté de cette appréciation.

La musique de qualité reste une valeur sûre. Cette soirée haut de gamme, l’expression est de mise, en atteste incontestablement et c’est bien rassurant.

Même le fourneau, efficace autant qu’élégant, en ronronnait de satisfaction!