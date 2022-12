L’ADEOC dicode pour fêter ses 20 ans : Le président de l’ADEOC sur le grill des Dicodeurs

Émission – RTS La Première a posé ses micros à la salle polyvalente de Chavornay ce dernier lundi. Les Dicodeurs y ont joué de leur humour bondissant pour soumettre à leurs jeux et questions Guillaume Abetel, le président de l’ADEOC (Association de Dévelopement Economique Orbe-Chavornay).

Comment fêter les 20 ans de l’ADEOC

La belle idée que voilà: inviter Les Dicodeurs, l’une des plus emblématiques et plus anciennes émissions de RTS La Première, à l’antenne depuis l’été 1995. Laurence Bisang, sa fidèle animatrice depuis 2000 était présente avec une équipe de choc. A la fois humoristes et chanteurs, l’équipe du jour était composée de Thierry Romanens, Kaya Güner, Christian Mukana et Eric Constantin, avec au piano Olivier Magarotto. Une occasion rêvée pour le président de l’ADEOC et municipal à Chavornay, Guillaume Abetel, de mettre en valeur notre région et plus particulièrement le pôle économique Orbe – Chavornay qui affiche cette année une belle maturité avec ses 20 ans d’existence.

Il y a ce que vous entendrez

et il y a ce qu’on a vu

Diffusés entre 11 h. 30 et 12 h. 30, sur les ondes de RTS-La Première, les propos que retrouveront les auditeurs du lundi 5 au vendredi 9 décembre auront toute la saveur et la vivacité que l’on connaît déjà bien. Mais vivre l’enregistrement des cinq émissions en une seule soirée, voilà qui donne un sel différent à cette émission. On y découvre toute la complicité, la gestuelle de l’équipe. Les auditeurs ne verront pas les «puissants abdos» de Thierry Romanens répondant au défi d’Eric Constantin, ou encore le bonnet à pompon de Kaya Güner, les invités à l’enregistrement eux l’ont vécu en direct.

Kaya Güner défie Guillaume Abetel (Phot Ali-Georges Maire)

Mais ils ont aussi découvert dans son apparente simplicité toute la complexité des moyens techniques et humains mis en œuvre pour permettre aux auditeurs de garder le sourire du lundi au vendredi de 11 h. 30 à 12 h. 30. N’hésitez pas la semaine prochaine de vous mettre à l’écoute des Dicodeurs.