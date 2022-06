L’Abbaye du Cerf a fêté son 75e anniversaire

Fête – Organisées sur une seule journée bien remplie, les festivités se sont déroulées sous une chaleur caniculaire et une belle ambiance villageoise.

Fraîchement couronné (Photo Denis Maillefer)

La Fanfare mobile (Photo Denis Maillefer)

A relever que selon la date de fondation de cette abbaye, en 1945, on en serait plutôt au 77e; mais comme pour beaucoup de manifestations, 2020 et 2021 furent des années sans possibilité d’organisation.

Les Milices vaudoises (Photo Denis Maillefer)

Petit clin d’œil historique lors de la prise du drapeau à l’occasion de laquelle le colonel EMG Jean-Pierre Schaller, invité, évoquait, en ce 18 juin 2022, l’appel du général de Gaulle depuis Londres prononcé 82 ans auparavant. Une occasion de rappeler que si nos abbayes ne jouent plus de rôle militaire, elles ont néanmoins aussi pour but de cultiver le patriotisme. Les tirs sportifs ont permis à cinq membres d’accéder à la royauté qui semble être héréditaire pour certaines familles. Dans l’ordre des résultats: Patrick Bovay, Lionel Bovay, Vincent Mösimann, Michel Petermann et Pierre Dumartheray, l’abbé-président.