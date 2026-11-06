La STRID renouvelle ses instances dirigeantes

Réunie à Chavornay le 28 octobre, l’assemblée générale extraordinaire de la STRID avait pour seul objet le renouvellement des organes de direction et de contrôle de cette société régionale chargée de la gestion des déchets. Au-delà de ce renouvellement, retour sur les principales activités de la société.

Créée en 1993, la STRID (Société pour le Tri, le Recyclage et l’Incinération des Déchets) est née dans le contexte de la réorganisation régionale de l’élimination des déchets qui a suivi la fermeture de l’ancienne usine d’incinération d’Yverdon-les-Bains. Constituée sous la forme d’une société anonyme d’utilité publique, elle est aujourd’hui détenue par 62 communes du Nord vaudois.

Son rôle dépasse largement la simple collecte des ordures ménagères: la STRID coordonne la gestion des déchets de la région. Elle accompagne les communes dans l’exploitation de leurs déchèteries, organise le tri et la valorisation des matières recyclables et assure le transport des déchets vers les filières de traitement appropriées.

À ces missions s’ajoutent des campagnes de sensibilisation en milieu scolaire et des actions auprès du grand public, comme l’opération «Coup de balai», consacrée au ramassage des déchets dans les espaces publics. La STRID agit également en faveur de l’économie circulaire, avec le développement du TriPôle d’Yverdon-les-Bains et la Ressourcerie, qui donne une seconde vie aux objets. Cette logique de réemploi se retrouve dans Ecomanif, par lequel la société encourage l’utilisation de vaisselle réutilisable lors des manifestations.

Un Urbigène à sa tête

Réunis à la salle polyvalente de Chavornay, les 47 actionnaires présents ont renouvelé le conseil d’administration de la société.

À la tête de l’institution depuis cinq ans, la conseillère municipale yverdonnoise Brenda Tuosto cède sa place à Serge Berthoud, conseiller municipal urbigène. Deux nouveaux membres issus de notre région ont rejoint le conseil d’administration. Il s’agit de la conseillère municipale et syndique de Chavornay Laurence Marchand et de la conseillère municipale de Montcherand Deborah Coia.

La présidente sortante Brenda Tuosto, qui conduisait pour la dernière fois une assemblée de la STRID, a été chaleureusement remerciée et félicitée pour l’efficacité de son action tout au long de son mandat.

Quant à Jean-Paul Schindelholz, directeur général à la tête de l’entreprise depuis 2006, c’est à une véritable standing ovation de la part de l’assemblée qu’il a eu droit. Il part à la retraite en léguant aux communes une entreprise moderne, efficace et prospère, devenue au fil des ans un acteur incontournable de la gestion des déchets et de la valorisation des ressources dans le Nord vaudois.