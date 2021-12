La source Mercier: une richesse des Clées

VISITE – C’est en 1579 que l’on trouve la toute première mention de la source Mercier. Il y a 442 ans, on en parlait donc déjà! Mais cela fait probablement des temps immémoriaux que, à quelques encablures du village des Clées et peu en dessus du niveau de l’Orbe, elle fournit docilement une eau de qualité, abondante et à une température stable de 12°C.

Exploitée depuis 1969

On ne sait comment elle a été exploitée au fil du temps, mais, ce que l’on sait avec certitude, c’est qu’en 1962 les premières études destinées à une exploitation moderne de cette ressource ont été lancées. Elles ont débouché, en 1969, sur la mise en service d’une station de pompage alimentant quatre villages par l’intermédiaire de réservoirs construits près de Lignerolle.

C’est tout cela, et bien d’autres choses encore, qu’a appris la bonne trentaine de personnes qui, bravant la neige et le froid, avait répondu à l’invitation de l’Association intercommunale de la source Mercier (AISM).

De la complexité en amont du robinet…

Les questions ont été nombreuses à l’intention du président de l’association, Joël Petermann, et du fontainier, Albert Lambercy, récemment retraité. Probablement que plus d’un participant aura été fort surpris de la complexité de ce qui se passe en amont de son robinet. C’est en effet aujourd’hui 10 réservoirs, 15 sources et quelque 13 kilomètres de conduites qui sont mises en réseau pour assurer l’alimentation et la défense incendie des villages de L’Abergement, des Clées, de Premier, de Bretonnières, de Lignerolle et de Sergey.

Les installations sont en bon état, mais le poids des ans et les diverses exigences légales imposent certains travaux d’assainissement. C’est ainsi un montant de l’ordre de 2,5 millions de francs qui vont être investis d’ici à 2023 avec, entre autres, la construction d’un nouveau réservoir au-dessus de Lignerolle.

Le prix de l’eau, tout en restant très compétitif nous assure le président, risque de s’en ressentir un peu, mais c’est le prix à payer pour maintenir un patrimoine hydraulique de qualité, bien dimensionné pour les besoins actuels et futurs.