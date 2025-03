La Sarraz; Société : Compassion, tolérance et bienveillance

Si nous vivons actuellement la semaine contre le racisme, à La Sarraz, le groupement scolaire en a fait le thème de l’année. Engagée comme animatrice, la Baulméranne Mireille Keita est dans son élément.

Ce matin-là, quand Mireille arrive dans la cour d’école du collège, à La Sarraz, la réaction des élèves est sans équivoque: un rapprochement physique s’opère, des filles surtout, plus spontanées. Le sourire de Mireille Keita, on a aussi l’occasion de le rencontrer ailleurs, comme à son festival africain en plein air à Baulmes; mais là, à La Sarraz, elle est entre des murs pour un job qui lui va pourtant comme un gant, celui d’animatrice. Dans ce cadre scolaire, Mireille déploie ses talents pour enrichir le thème de l’année, décidé par tout le groupement: la lutte contre le racisme. Elle dispense ainsi son enthousiasme communicatif pour créer des événements et alimenter la réflexion, autant chez les maîtres que chez les élèves et même chez les parents pour qui cette exposition est destinée.

Exemple enthousiaste

Mireille peut déjà s’appuyer sur deux expériences de grande ampleur, puisqu’elle a animé une action à Yverdon sur le même thème pendant quatre ans. Elle a aussi invité de nombreux enfants pour suivre des ateliers dans le cadre de son festival Yelen, à Baulmes. La direction et les enseignants sarrazins sont aussi enthousiastes : Marc Angéloz, directeur, se montre très motivé à faire mûrir ce thème tout au long de l’année, qui se terminera par des journées en juin où s’enchaîneront conférences et spectacles. Toutes les classes sont concernées par ce thème, qui succède à d’autres fils rouges annuels comme le harcèlement, la pollution ou encore le gaspillage.

La flamme communicative de Mireille. (Photos Serge Goy)

Ce projet est par ailleurs soutenu par l’unité PSPS (promotion de la santé et prévention en milieu scolaire). Il a été sélectionné pour la qualité de son dossier et bénéficie ainsi de l’aide du Canton. Il s’agit de plus d’un projet pilote, donc susceptible d’être la source de futures actions similaires dans le canton.

L’exposition issue de l’activité de Mireille est à découvrir durant deux semaines encore à la bibliothèque du collège à La Sarraz, entre 16 et 17 heures. Elle montre des travaux d’élèves en rapport avec le thème dans un espace lumineux et joliment coloré par les oeuvres soignées des enfants. L’animatrice y fait rayonner son enthousiasme pour transmettre les valeurs qui lui sont chères: la compassion, la tolérance et la bienveillance.