La parole est à vous : Que pensent nos jeunes de la mobilisation des lycéens français ?

Depuis plusieurs semaines, les manifestations lycéennes en France font l’objet d’une importante couverture médiatique. Puisque l’actualité politique française traverse largement la frontière et trouve un écho en Suisse, nous souhaitions découvrir comment les jeunes Suisses percevaient la situation depuis l’autre côté de la frontière.

Pour quelles raisons les jeunes Français protestent-ils? Horaires à rallonge, salles de classe surpeuplées, collèges délabrés, manque de personnel enseignant… Les mauvaises conditions qu’ils dénoncent sont parfois laissées au second plan par certains médias, qui préfèrent mettre l’accent sur les différents actes de désobéissance civile plus ou moins violents des lycéens.

Bien que la manière dont l’information est diffusée influence notre point de vue sur la situation, ces échos nous interrogent forcément sur nos propres conditions, tout en provoquant des réactions différentes chez chacun. Nous avons interrogé ceux qui, sans doute, se sentent les plus concernés par cette mobilisation : les adolescents. Nous leur avons demandé ce qu’ils ressentaient face aux images des manifestations et des blocus lycéens diffusées par les médias.

Trop de violence des deux côtés

«Les élèves n’ont pas un bon environnement pour travailler, ils ne peuvent pas bien étudier. Ils pourraient manifester, mais autrement. Je trouve que c’est un peu abusé, des deux côtés… sur TikTok, on voit beaucoup les étudiants faire n’importe quoi, mais aussi la vidéo d’une fille qui se fait étrangler par un policier. Du coup, on se dit qu’ils font ça pour rien, mais derrière il y a un truc. Mon cousin est en France. Il explique que c’est horrible de travailler dans les collèges là-bas.»

Anonyme, 13 ans

C’est une chance de faire son école en Suisse

«Moi je trouve qu’en Suisse on ne doit pas faire de blocus parce que les infrastructures de l’école sont bien, on n’est pas beaucoup dans les classes, on apprend bien et on a des bons horaires. J’ai vu des vidéos, car je connais des gens en France, et ils n’apprennent pas de la même manière que nous: c’est plus dur et ils ont beaucoup plus d’heures. Certains font du 8 h – 18 h tous les jours. Ici, on fait du 7 h – 16 h une ou deux fois par semaine maximum. Je pense que là-bas, c’est légitime… même de tout casser. Là-bas ils ont raison, mais ici, il ne faut pas tout casser! Je vois ces images sur TikTok et par quelques personnes que je connais, alors je vois plutôt le point de vue des étudiants, quand quelque chose se passe mal, par exemple quand il y a des actes racistes.»

Merhawi, 14 ans

Des images qui choquent

«J’en entends beaucoup parler à travers les réseaux sociaux, un peu à la télé aussi, et sinon je suis aux études, à l’EPFL, donc ça en parle… Je ne suis pas particulièrement informé là-dessus; je sais juste que ça arrive, je n’en sais pas plus que ça. Il y a des images qui choquent un peu, quand même. On voit des lycéens qui se font transporter par la police en clé de bras, on se dit que c’est chaud. Je suis plutôt du côté des étudiants, sur le principe. On a envie de dire que ça ne devrait pas en arriver à ce point-là.»

Luca, 23 ans, de Chavornay

Ils ont le droit de manifester

«Je trouve qu’ils ont raison de manifester, parce que nous on a de meilleures conditions d’étude qu’eux. On sait qu’ils sont plus nombreux dans les classes, et ce n’est pas forcément… juste. À l’école? On n’en parle pas beaucoup, non. Sur les réseaux sociaux, je vois les violences des policiers qui frappent les élèves, les lycéens. Je trouve que ça ne se fait pas, qu’ils ont le droit de manifester; et pourquoi les adultes ne voient pas les violences que les policiers commettent? J’ai envie que ces lycéens aient les mêmes conditions que nous, en Suisse.»

Océane, 13 ans

Contre la casse

«Je ne sais pas trop quoi dire à ce sujet, je ne suis ni contre, ni pour. Ceux qui manifestent sans casser, c’est bien, mais ceux qui cassent et balaient des policiers, ce n’est pas bien. Manifester dans le calme, OK, mais manifester en cassant des choses, ça ne sert à rien. Ça donne juste de la validation aux gens plus âgés, ça montre que notre génération est foirée, quoi.

Je vois les images sur TikTok et Instagram. Quand un jeune prend le micro, et dit «Venez, on manifeste dans le calme», et qu’autour il y a des personnes âgées, ça fait plaisir de voir ça. Mais quand je vois des gars habillés tout en noir, cagoulés, qui tirent sur les policiers avec des mortiers… Les personnes âgées qui passent ont peur, ça ne va pas. Après, les policiers qui abusent de leur autorité, qui prennent des filles et les étranglent, qui tapent des passants qui voulaient juste passer, ça ne se fait pas non plus. Mais, sincèrement, ceux qui cassent et allument les policiers, ils engendrent juste plus de haine. Ça décrédibilise la cause.»

Diogo, 22 ans, d’Orbe

Inutile et effrayant

«J’ai de la famille qui habite là-bas, des amis, aussi. Ils veulent aller en cours, mais en arrivant devant le lycée ils voient qu’il y a des blocus et je pense qu’ils font demi-tour, ils ne sont pas du genre à manifester eux-mêmes. Je reçois des vidéos, des fois c’est un peu choquant: je vois des directeurs et des profs en sang. Je pense que certains manifestent pour une raison, et d’autres pas, ils font ça pour l’ambiance, pour voir des gens «souffrir»; certains ce n’est vraiment pour rien, c’est nul. Je ressens que c’est inutile et débile, tout le mouvement. Ça fait peur, aussi. Personnellement, j’aurais peur de sortir, d’aller à l’école, en sachant qu’à tout moment une arme peut sortir.

Alinne, 14 ans

Et vous, que ressentez-vous en voyant les images de l’actualité en France? Si cette page vous a plu, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos retours, ou des suggestions pour de futurs thèmes! Et gardez l’œil ouvert: nos micro-trotteuses arpentent la région, se réjouissant d’entendre vos histoires et anecdotes pour les partager.