La parole est à vous : La jeunesse vue par ceux qui la vivent

Samedi passé, nous nous sommes rendus à Montcherand pour rencontrer et discuter avec la société de jeunesse du lieu, en pleine préparation de son repas de soutien.

Réunies depuis 1919 au sein de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes (FVJC), créée notamment pour lutter contre l’exode rural, les sociétés de jeunesse continuent aujourd’hui de jouer un rôle important dans la vie locale. Dans de nombreux villages, elles organisent ou participent à de nombreux événements locaux et régionaux. Samedi passé, nous sommes allés à la rencontre des membres de la jeunesse de Montcherand, en plein préparatifs pour le repas de soutien du soir-même, pour leur poser une question toute simple: «Qu’est-ce que vous aimez dans la jeunesse, et quel en est votre meilleur souvenir » Leurs réponses décrivent à quel point cette société est importante pour eux.

L’entraide

«Personnellement, ce que j’aime bien, c’est le travail d’équipe. On fait tout ensemble. Quand on a des manifestations comme aujourd’hui, avec le repas de soutien, ou alors quand on fait l’abbaye, ou d’autres choses comme le tournoi de pétanque et le semi-marathon, c’est ça qui est sympa. Et on a une bonne ambiance de groupe.

Un souvenir? Il y a deux semaines, nous sommes allés à Europapark. Mais finalement, chaque sortie est un bon souvenir.» Joris, 22 ans

Plein de rencontres

«C’est différent que d’avoir de simples amis, parce que là on peut facilement être pote avec des gens qui ont dix ans de plus et ça ne pose aucun souci, c’est trop bien. Et on est vraiment tous proches, il n’y aura pas d’embrouilles entre les gens, c’est tranquille. Et puis on côtoie les gens du village: on rencontre du monde en allant à des événements, on fait des sorties avec des personnes qu’on ne connaissait pas. On rencontre aussi des gens d’autres villages,…On crée plein de relations, comme ça. Et aucune prise de tête !» Solène, 17 ans

Sur la même longueur d’onde

«On a tous plus ou moins le même âge. Les jeunesses, c’est jusqu’à trente ans, donc parfois certains ont 28 ans, d’autres 16. À Montcherand on a pour la plupart entre 17 et 21 ans, donc on s’entend très bien, on a les mêmes délires, c’est ça qui est bien.

À propos du souvenir, j’ai beaucoup aimé quand nous sommes allés à Villars l’année passée, et on y retourne cette année!» Noam, 20 ans

Un élément essentiel

«Je pense que la jeunesse, c’est presque obligatoire pour ceux qui font partie d’un petit village. Tu n’es pas forcé d’en faire partie jusqu’à tes 30 ans, mais c’est quelque chose qu’il faut faire pendant un moment, pour créer de bons souvenirs et avoir une bonne jeunesse en général !

Nous, ce qu’on aime beaucoup, c’est l’abbaye, c’est une fête de village et la jeunesse y travaille. C’est sur un week-end complet, et tout le village fait la fête.» Maxime, 18 ans, et Mathis, 16 ans

Aimer travailler

«On se réunit tous, que ce soit pour travailler mais aussi pour faire la fête. On est tout le temps tous ensemble et on arrive quand même à voir une cohésion de groupe, c’est comme une petite famille. Et puis ça réunit le village.

Un souvenir? Tous! A chaque fois ce sont de bons moments, qu’on soit cinq ou vingt. J’adore surtout les sorties qu’on fait, par exemple les week-ends à ski, et même les manif’ comme aujourd’hui: la journée on travaille, mais c’est quand même cool. On aime bien venir travailler. Ce qui est aussi chouette, ce sont les girons l’été, car il y aura toujours quelqu’un à rencontrer. Si on y va, on sait qu’on croisera quelqu’un avec qui passer la soirée.» Louisa, 18 ans, et Leila, 19 ans

Louisa, 18 ans, et Leila, 19 ans (Photos Lilou Fauchez)

Plus qu’une bande d’amis

« C’est l’ambiance que j’aime. On est plus une famille que des potes. Les abbayes par exemple, c’est toujours cool avec la jeunesse. Il y a la préparation des roses pour décorer le village avant, et puis il y a des soirées presque tous les vendredis».

Hector, 19 ans

Ma première soirée avec la jeunesse

«J’aime bien cet esprit de famille. Quand je suis entrée dans la jeunesse, j’ai aimé cette ambiance familiale. On est tous soudés. On est là pour passer de bons moments, il n’y a pas de conflit.

La première fois que je suis venue à la jeunesse, il y avait une soirée de rencontre avec les nouveaux qui voulaient y entrer. C’est le premier bon souvenir que j’ai eu avec eux. J’ai fait connaissance avec tout le monde. Il y a en a eu plein d’autres, de soirées… Mais celle-ci a été la plus marquante pour moi.» Enora, 18 ans

Enora, 18 ans, Lucie et Evy, 16 ans. (Photos Lilou Fauchez)

Se sentir intégré tout de suite

«C’est bien pour faire des connaissances. On sociabilise beaucoup, surtout aux girons : on croise quelqu’un et ça devient notre ami !

Nous on aime beaucoup l’abbaye. Quand nous sommes entrées dans la jeunesse, il y avait l’abbaye, et ils nous ont directement prises avec eux, on s’est tout de suite senties incluses. On a fait le cortège avec eux, ils nous ont prêté des déguisements.» Lucie et Evy, 16 ans

Et vous, trouvez-vous que les jeunesses sont une composante importante de la vie locale ?

Si cette page vous a plu, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos retours, ou des suggestions d’autres thèmes ! Et gardez l’œil ouvert : nos micro-trotteuses arpentent la région, se réjouissant d’entendre vos histoires et anecdotes pour les partager.