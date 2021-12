La Maison des Jeunes, ce «laboratoire citoyen»

JEUNESSE – Bienvenue dans ce lieu vivant, bienvenue dans ce lieu encadré par Demetrio Varela, Line Pasquier et Virginie Veyre.

Trois personnalités généreuses, bienveillantes qui permettent à ce lieu de vibrer, qui entourent ces jeunes qui se retrouvent, autour du babyfoot, ensemble sur un projet, sur le siège du coiffeur, dans le potager, occupés à la fabrication de biscuits ou à la création de bougies.

Les enfants de 8 à 13 ans sont accueillis par Line qui leur propose des activités tous les mercredis après-midi. Ils ont leur étage. Ils s’y retrouvent, lisent ou jouent à des jeux de société. Ils sont ensemble, enthousiastes, prêts à participer aux activités proposées dont ils ne se lassent pas. Une question revient souvent: «Line, qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui?»

Demetrio et Virginie sont avec les plus âgés. Ces jeunes apprécient et apprennent à respecter ce lieu qui leur est prêté. C’est un lieu toujours en mouvement qui fonctionne grâce à leur participation. Cette cohabitation leur permet de devenir citoyens de la ville en se confrontant à leurs pairs et aux règles communautaires.

La «fondue citoyenne» c’est leur projet. (Ndlr: on n’en saura pas plus pour l’instant, si ce n’est qu’il s’agit d’un événement qui contribuera au vivre ensemble en ces temps compliqués). Ils l’ont porté, discuté, planifié, jusque dans les moindres détails. Demetrio et Virginie accueillent leurs propositions et les encouragent à les faire exister. Les jeunes entrent alors en discussion, apprennent à écouter l’autre, à respecter son avis et, également, à défendre leurs propres idées.

Virginie les soutient également en tant que coordinatrice en insertion professionnelle. Elle assure les contacts avec les entreprises, aide les jeunes dans l’élaboration de leur dossier de candidature.

Pour Demetrio, Line et Virginie, la Maison des Jeunes, c’est: «citoyen», «partage» et «laboratoire citoyen».

Et tous les trois de rappeler que chacun est le bienvenu à la Maison des Jeunes, quel que soit son âge. Pour boire un café, échanger, visiter.

La Maison des Jeunes. (Photos Madeleine Post)