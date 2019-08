La fromagerie s’est agrandie : Projet imaginé en 2012 déjà

Christian et Marie-Noëlle Delessert s’occupent de la Laiterie-Fromagerie de Baulmes depuis plus de 20 ans. Petit à petit, ils ont transformé le magasin, en apportant une diversité de produits fort appréciée par la clientèle. La société de laiterie de Baulmes et environs, propriétaire des bâtiments, a souhaité agrandir et améliorer les installations techniques. Elle bénéficie, à long terme, d’une surface de terrain communal adjacent pour un agrandissement. En 2012, un projet a été présenté, mais il a fallu attendre 7 ans pour qu’il aboutisse.

Le bâtiment de la Laiterie à la rue Famenan. (Photo Jacques Ravussin)

C’est maintenant chose faite et l’inauguration officielle aura lieu d’ici quelques semaines. Neuf couleurs de lait (de Baulmes, Rances et Vuiteboeuf) viennent chaque jour à la Laiterie pour verser (sur l’année) 2’600’000 litres (utilisés dans la quasi-totalité pour la fabrication du gruyère). Cet apport permet au fromager de fabriquer en moyenne 19 meules par jour (ce qui représente 245’000 tonnes par année). Il fabrique également quelques pâtes molles. Le reste est vendu à un privé qui transforme la matière première en vacherins et tommes, alors qu’une très petite quantité de lait est vendue en vrac chaque jour.

245’000 tonnes de gruyère produites par an. (Photo Jacques Ravussin)

L’investissement pour la rénovation approche la somme de Fr. 850’000.– ; la Société a obtenu des aides de l’Etat, du FIR et du FIA. Le fromager achète le lait aux producteurs et loue les installations à la Société. Grâce aux travaux entrepris, il peut affiner ses meules durant 110 jours, avant de les confier à un marchand qui finira le travail (durant 130 jours). Précisons également qu’une surface de 100 m2 de panneaux solaires ont été placés sur la nouvelle partie et qu’elle peut produire, par bonnes conditions, 15 kw/h.