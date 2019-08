La doyenne a 100 ans : Odette Randin fêtée par sa famille et les autorités

La doyenne de Baulmes, Odette Randin, a fêté le 13 août dernier, son centième anniversaire. Ses enfants étaient là, tout comme Etienne Roy, préfet et représentant de l’Etat, ainsi que Julien Cuérel (syndic) et Louis Olivier Roulet, représentant de la Municipalité. Ces personnalités ont félicité la centenaire avec quelques présents fort appréciés.

Odette Randin a toujours vécu à Baulmes. Elle a eu la douleur de perdre en 2004 son mari André et son fils Gérald et préfère oublier cette maudite année.

La nouvelle centenaire est encore alerte et bien dans sa tête. Les souvenirs reviennent rapidement et ses yeux pétillent lorsqu’elle rappelle à ses visiteurs moult anecdotes qui datent d’il y a très longtemps. Elle aimait particulièrement coudre et broder, malheureusement, elle a dû se séparer de sa Bernina, car ses doigts ne lui permettent plus de pratiquer sa passion de toujours.

Optimiste et souriante, elle apprécie le confort de sa maison du bas de la Potheilaz qu’elle partage avec son fils aîné Jean-Jacques né en 1942. Ses filles Dolly (1946) et Marylise (1948) ne sont pas trop loin et passent régulièrement la voir.

L’Omnibus souhaite à Odette Randin de garder son optimisme et la santé le plus longtemps possible et lui souhaite ses meilleurs vœux.