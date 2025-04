La crème des laitières s’expose

Une fois par décennie, les vaches tiennent le haut de l’affiche dans la région.

Ce sera demain à Yverdon. L’occasion de rencontrer Nathalie Vallotton, une active participante.

Beaucoup de nos agriculteurs participeront à l’exposition régionale de vaches laitières demain à Yverdon. Une manifestation qui a lieu tous les dix ans environ – et cette année dans le Nord vaudois – à ne pas manquer. Parmi les 39 participant(e)s, on pourra y rencontrer notamment, pour les plus proches, Hélène et Nathalie Vallotton d’Agiez, Jean-Luc Besson de Bofflens, Sylvain Berthoud et Thomas Pelet de Bretonnières, Jean-Marc Rochat de Mathod, Steve Martin de Montcherand et Yvan Kaenel de Valeyres-sous-Rances.

Leurs bêtes seront exposées de 9 à 16 heures à la ferme Freymond à Yverdon (rue du Valentin N° 102). Deux cents bêtes y seront présentées, génisses ou vaches laitières dans leur plus bel apparat, appartenant aux races Simmental, Swiss Fleckvieh, Montbéliarde, Red-Holstein et Holstein. Le concours, arbitré par deux juges, se voudra amical puisque chaque participant recevra une clochette – dont l’achat a été rendu possible grâce à une recherche de sponsors très active, comme l’a été la confection d’une brochure présentant l’événement, le tout exigeant un travail conséquent. Une présentation par les enfants aura lieu à 12 h 30.

D’une passion à l’autre

L’une des personnes les plus actives de cette organisation est Nathalie Vallotton, d’Agiez.

Nathalie a vécu toute sa vie au contact des bêtes et de la vigne. Déjà dans sa jeunesse à Saint-Saphorin-sur-Morges, dans la ferme familiale, son coeur balançait entre les deux.

Elle a pu conserver ces deux passions à Agiez puisque même là, elle passe des prés aux vignes toutes proches et réciproquement. Nathalie a de tout temps aimé le bétail, même si elle a dû stopper la traite depuis l’incendie de triste mémoire. Elle se fait aussi bergère par intérim de temps en temps, sur des pâturages en-dessus du Lieu, alors que sa fille Hélène a trouvé un compagnon paysan à la Vallée.

A Yverdon, Nathalie présentera deux vaches, Tornade et Charline, ainsi que deux génisses, Canada et Tilleul. Si vous la croisez au détour d’une allée de la ferme Freymond, elle vous expliquera peut-être la raison de l’attribution de ces noms si évocateurs.