Karting et monoplace : Ethan Ischer apprend chaque jour un peu plus

Quand on évoque la saison 2021 d’Ethan Ischer en kart, on peut préciser d’emblée que la crise sanitaire et les soucis mécaniques rencontrés l’année dernière n’ont pas empêché le jeune sportif d’avoir beaucoup appris au contact des meilleurs pilotes de kart d’Europe et qu’il a su parfaire sa conduite. Il a ainsi pu terminer la tête haute avec une 3e place au championnat suisse OKJ et sur la plus haute marche des pilotes rookies. Lors de la seule manche qu’il a pu disputer pour le Championnat d’Europe X30, il a terminé au 10e rang.

Le programme de la saison à venir

Pour 2022, Ethan a signé un contrat avec l’écurie suisse Jenzer Motorsport. Cette écurie est active en Formule 4, mais également en Formule 3 et a formé de très bons pilotes dans les deux catégories. Pour préparer au mieux cette saison 2022, il s’est mis au travail dès décembre 2021 pour être prêt à débuter le championnat d’Italie de Formule 4. Il a déjà à son actif plus de 4 000 km de roulage en Formule Renault 2.0. Il a également suivi une préparation complète ces trois derniers mois chez OPEX à Chavornay sous la direction de Mark Balsom. Pour la suite, plus de 25 jours d’entraînement sur les circuits ainsi qu’un apprentissage sur un simulateur professionnel sont au programme. Le championnat F4 FIA Italie est considéré comme le plus élevé au monde. Il a accueilli des pilotes comme Lando Norris ou Mick Schumacher. L’aspect sécurité de cette monoplace a été amélioré avec l’ajout d’un halo (arceau de sécurité fixé devant le volant), une amélioration du package électronique et un moteur Abarth 4 cylindres turbocompressé de 1370 cm3 développant 185 ch. Le calendrier provisoire des 21 courses du championnat débutera les 6, 7, 8 mai à Imola, poursuivra par Misano, Spa, Vallenlunga, Red Bull Ring (Spielberg, Autriche), Monza et se terminera les 21, 22, 23 octobre à Mugello.

Immense travail et vie de nomade

Ce championnat d’Italie va demander un énorme travail à Ethan qui sera régulièrement à l’étranger pour des journées de test et des courses. De plus un travail quotidien doit être effectué pour conserver des conditions mentales et physiques optimales indispensables pour ce sport d’élite où la moindre erreur de pilotage peut être fatale. Une belle collaboration avec l’établissement scolaire de Chavornay lui permet d’obtenir les jours de congé nécessaires pour suivre la filière scolaire publique. Revers de la médaille, il n’a que peu de temps à consacrer à ses camarades et amis. Un gros travail a également été consenti pour trouver les sponsors nécessaires à l’établissement d’un budget. Il manque encore actuellement un ou deux parrains pour terminer le financement.

Le rêve

Le rêve d’Ethan est d’être un jour pilote de Formule 1. Cette saison est ainsi primordiale pour la suite. Il devra donner le meilleur de lui-même et viser un top 5 rookies (sur 50) pour être repéré par de nouveaux sponsors et éventuellement une écurie; trouver ces deux éléments donneraient un sacré coup de pouce pour la suite de sa carrière ! Et c’est tout ce que lui souhaite l’Omnibus.