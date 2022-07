Journée Union & Paix : Pour garder contact

Mini-abbaye – Chavornay connaît

une année particulière en matière de grandes manifestations. Après la Journée des Communes vaudoises se profile déjà le Giron des Jeunesses.

Pour ne pas surcharger le calendrier et ménager les finances de ceux qui aiment à partager ces moments festifs, la société d’abbaye Union & Paix, qui aurait dû elle aussi afficher ses trois journées de fête cette année, a sagement décidé d’en différer la date. La manifestation aura lieu l’an prochain, mais pour garder le contact avec ses membres et le village, elle a opté pour une Journée Union et Paix qui a eu lieu samedi 2 juillet.

Olivier Thibaud, abbé-président et Yann Spring son prédécesseur (Photo Serge Oppliger)

Tirs gratuits ouverts à tous

Pas moins de 110 tireurs se sont inscrits dont 10 dames et 15 amateurs de tir qui ne sont pas membres de la société. Les meilleurs d’entre eux sont dans l’ordre du classement: Yann Spring, Nicolas Maire, Bertil Maire et Eric Pantet. La petite cantine, dressée à cette occasion au stand, a connu succès et belle ambiance.

Soirée animée à la salle polyvalente

Après l’apéritif, un repas était organisé en soirée à la salle polyvalente; 270 couverts y ont été dressés. Quant à l’ambiance de fin de soirée, elle revient au talent de l’homme-orchestre Thierry Dubi qui a conduit le bal jusque tard dans la nuit.