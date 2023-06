Jeunesse : La relève a du talent !

Du 10 au 27 mai derniers, l’Atelier 21 présentait la 3e édition de l’exposition-concours photo des établissements secondaires Orbe et environs, sur le thème La nature en ville. Mercredi 24 mai a eu lieu la remise des prix. Un choix ardu, tant la sélection était riche.

La galerie de l’Atelier 21 vibrait d’animation, d’émotion et d’attentes lors de la proclamation des résultats du concours photo La nature en ville. Le convivial espace était joyeusement investi par les photographes en herbe, leurs parents, amis et invités, ainsi que les membres du jury et les organisateurs, Caroline Desponds et Alain Mabille, tous deux biologistes et enseignants. Une belle et exponentielle participation, puisque ce sont 30 élèves du secondaire qui ont proposé 86 photos, dont 51 ont été sélectionnées pour le concours. Tous les clichés étaient visibles à la galerie, offrant un véritable concentré d’images et d’inspiration.

Promouvoir la biodiversité

Au moment de la proclamation des résultats, Alain Mabille a tenu à souligner l’adéquation du thème Nature en ville avec la réalité environnementale. Sans vouloir «jouer au scientifique alarmiste», le biologiste a souligné l’importance de renaturer les villes et d’y favoriser l’aménagement de surfaces rudérales – soit des espaces rustiques, à forte valeur écologique en milieu urbain – ce qui est le cas à Orbe.

Emulation créative

Patrick Tharin, directeur des établissements secondaires d’Orbe, a mis en exergue le dynamisme de Caroline Desponds et Alain Mabille à promouvoir la science de manière attractive. Il s’est plu à relever le caractère fédérateur de la démarche, un véritable trait d’union puisque plusieurs jeunes Afghans, migrants non accompagnés, ont participé au concours. Il a également salué le soutien des autorités politiques de la ville.

Waris Khan, jeune Afghan de 15 ans, fier d’avoir juste vendu sa photo : Une vie de secrets et de besoins.



Puis, roulement de tambour… et les résultats ont été proclamés, accompagnés de vifs applaudissements et de quelques coups de blush émus, tant du côté des jeunes photographes primés que de leurs parents. Décidément une belle aventure, qui sera reconduite l’année prochaine.

Olivia Silva Reis, prix coup de coeur pour Du verre au vert.

(Photos Catherine Fiaux)

Le palmarès

Prix du jury

1er prix: Ethan Deluz, La nature en pots.

2e prix: Elia Kläy, Le miroir.

3e prix: Séraphine Morel, Rassemblons nos cœurs.

Prix coup de cœur: Olivia Silva Reis, Du verre au vert.

Prix du public, 350 bulletins de participation: Awiz Azizi, Bleu ciel.