Jeunesse : La forêt invite les enfants à son école

L’association Point Nature proposait ses traditionnelles… portes ouvertes printanières, samedi 21 mars à la forêt de Chassagne. Un cheminement paisible à travers bois conduisait à (re)découvrir l’espace naturel ressourçant qui accueille tout au long de l’année des enfants du préscolaire et scolaire.

Si le carnaval a peut-être quelque peu volé la vedette aux arbres, de nombreux visiteurs ont tout de même franchi les portes invisibles de la forêt pour s‘immerger dans l’univers magique et poétique des activités du Point Nature, association créée en 2014 par Dominique Bezençon et qui accueille chaque jour des enfants de 2 à 8 ans.

A gauche, Dominique Bezençon, directeur et initiateur du Point Nature. (Photos Catherine Fiaux)



Un jardin au bois

Dans la maison des marionnettes Selma et Elwood, il n’y a ni toit ni murs, mais des immenses fenêtres: feu de camp pour se réchauffer, parcours en rondins, xylophone des bois, piste de ski imaginaire, vieilles souches pour mitonner la soupe… Pas de doute, on est bien dans le monde magique du jardin d’enfants, Les P’tits Points. Celui-ci accueille des bambins de 2 à 5 ans, leur offrant la possibilité de découvrir la nature avec tous leurs sens, de créer un lien avec elle au fil des saisons, quelle que soit la météo. Ainsi que l’explique Jeanne-Charlotte Bonnard, éducatrice, «Dans la forêt, tout est magique, source d’inspiration, de créativité, le jeu libre est donc prioritaire!»

Quatre années de plein air

Un peu plus loin, aux cris du geai – au taquet cet après-midi –, la grande yourte (2017) doublée de la plus petite (2019) et leurs avenantes rondeurs se profilent en lisière de l’espace école. Celui-ci propose à une vingtaine d’enfants (jusqu’à 8 ans, soit 4P) un enseignement réparti en petits effectifs qui suit le plan d’études romand non pas dans une salle de classe conventionnelle, mais au beau milieu des bois.

La nature offre à l’enfant de multiples façons d’apprendre, d’explorer, le but final étant de rejoindre l’école publique sans difficulté. Malorie Lou, enseignante, relève que le vivre-ensemble est également mis en avant: les élèves sont responsabilisés à participer à la mise en place et au rangement de l’espace étude, un impératif au vu de la météo. Les yourtes servent, entre autres, à ranger le matériel scolaire et à accueillir les temps de repos en hiver.

Des ateliers en forêt ouverts à tous sont proposés en ce printemps 2026 : pour les 3 à 6 ans, ou dès 8 ans, pendant les vacances de Pâques, ainsi que des ateliers à suivre en famille. Sur demande, peuvent aussi être organisées des journées destinées aux adultes ou pour des anniversaires. www.point-nature.ch