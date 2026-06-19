Jeunesse : En première mondiale

Un rendez-vous exceptionnel au collège des Pique-Raisinets, organisé par l’ASIOR, la commune de Montcherand et les enseignants du collège, l’événement culturel « Mousquetaire on Tour » a trouvé un franc succès.

L’objectif de cette organisation était de faire découvrir différentes facettes de l’art aux enfants du collège, en collaboration avec des artistes régionaux, afin de partager leur univers et faire découvrir leur art. Point culminant, un invité de marque, le véritable tableau «Le Mousquetaire» de Pablo Picasso, acquis en copropriété par 25 000 personnes. A relever, que les classes scolaires ont été engagées depuis six semaines à la réalisation de cet étonnant projet.

Un événement d’exception présenté à travers une animation préparée par l’équipe de QOQA.

Dans un premier temps, les écoliers ont pu s’initier aux arts avec un tournus auprès de chaque artiste qui présentait ses oeuvres, puis découvrir le fameux tableau installé dans un camion-musée. Une visite officielle du conseiller d’Etat, Frédéric Borloz, a donné une touche d’intérêt majeure à cet événement. En milieu d’après-midi, l’exposition Picasso réalisée par les élèves des huit classes, a été ouverte aux habitants du village, de manière à partager cette expérience unique. Tous les élèves ont eu à coeur de mettre la main à la pâte afin de fabriquer les friandises apéritives pour la réception des parents et habitants de Montcherand.

(Photos Alain Michaud)

L’engouement impressionnant des enfants en immersion dans cet exercice culturel restera le point fort de cette belle expérience.