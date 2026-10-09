Intelligence artificielle : L’IA ne fait pas le moine

Images, textes, musiques: l’intelligence artificielle met la création à portée de clic. Mais si elle permet à chacun de produire, elle ne transforme pas pour autant ses utilisateurs en artistes ou en professionnels. Car l’outil ne vaut jamais plus que l’esprit qui le guide.

Ces derniers temps, on constate une épidémie d’affiches générées par l’IA. Dans les rues comme sur les réseaux sociaux, elles se multiplient et, surtout, nombre d’entre elles finissent par se ressembler: mêmes couleurs saturées, mêmes compositions surchargées. À force de vouloir attirer l’œil, elles produisent souvent l’effet inverse et montrent que la technologie ne peut pas remplacer le savoir-faire humain.

Trop-plein visuel

Le constat revient d’un exemple à l’autre. Lorsque les générateurs sont mal maîtrisés, leurs défauts apparaissent surtout dans la construction de l’image: éléments mal proportionnés, textures incohérentes, détails artificiels et absence de véritable point focal. À vouloir tout montrer et tout embellir, ces affiches finissent par ne plus rien hiérarchiser.

Or une affiche doit d’abord informer. Un bon graphisme permet de saisir en une fraction de seconde l’essentiel: quoi, où et quand. Lorsque le regard se perd dans un chaos de détails, le texte devient secondaire, parfois presque illisible. Le spectaculaire prend alors la place du message.

Tout un artifice

Le problème n’est pas d’utiliser l’intelligence artificielle. C’est un outil puissant, appelé à s’installer durablement dans les pratiques créatives. Mais formuler une consigne et obtenir une image ne fait pas de nous des graphistes. L’outil peut produire,mais il ne garantit ni la pertinence, ni la cohérence, ni la qualité du résultat.

Pour tirer parti d’une IA générative, il faut déjà posséder un œil, une culture visuelle et une maîtrise du métier. Savoir guider la machine ne suffit pas: il faut comprendre la composition, la typographie, la couleur et la hiérarchie de l’information, puis être capable d’écarter une proposition médiocre. Le professionnalisme réside autant dans le choix et la correction que dans la production.

Narration assistée

Ce constat vaut aussi pour la génération de texte. Une IA peut proposer des phrases, reformuler un passage, suggérer une structure ou aider à dépasser la page blanche. Elle ne remplace pas pour autant l’écrivain: une voix, un rythme, une architecture narrative et un univers ne naissent pas automatiquement d’un simple prompt adressé à une IA.

L’affaire autour de Thyléson Orélien illustre précisément la difficulté du débat. Nous ne savons pas s’il a utilisé l’IA, et si c’est le cas, dans quelles proportions. Une chose est toutefois certaine: tout le monde ne pourrait pas écrire un roman comme le sien en ouvrant simplement un outil génératif. Même assistée par une machine, une telle œuvre exige déjà un certain niveau de maîtrise, du travail et une capacité à donner une direction à l’ensemble.L’IA reste donc une assistante. Plus on est formé, compétent et expérimenté dans un domaine – graphisme, littérature, musique, traduction ou autre –, mieux on peut la mettre à son profit, en reconnaître les limites et corriger ses défauts. Elle ne démocratise pas magiquement le talent : elle amplifie surtout la capacité de celles et ceux qui savent déjà ce qu’ils cherchent à produire.