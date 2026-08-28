Infrastructures : Une STEP pour les décennies à venir

La transformation de la station d’épuration (STEP) se poursuit. Elle dessert Orbe, Montcherand et les six communes de l’Association intercommunale du Vallon du Mujon (Lignerolle, Les Clées, L’Abergement, Sergey, Rances et Valeyres-sous-Rances). Le raccordement de Mathod-Suscévaz interviendra bientôt, la liaison étant déjà construite.

Mise en service en 1975, la STEP fait l’objet d’une importante modernisation depuis l’automne 2023. Le chantier, d’un coût de 46 millions de francs, doit remplacer des installations vieillissantes et adapter la STEP à l’évolution des besoins de la région, ainsi qu’aux exigences actuelles de traitement des eaux.

Vue aérienne de la STEP. (© Philippe Montes – Montes Photographie)

Transformer une STEP en fonctionnement

Les travaux combinent la rénovation des installations existantes et la construction de nouveaux ouvrages au nord du site. Ils sont menés par étapes afin que les nouveaux équipements puissent progressivement prendre le relais des anciens. «C’est un chantier complexe, puisque la STEP doit continuer à fonctionner pendant toute la durée des travaux», explique Annick Gilliéron, cheffe de service en charge du dossier à la Commune d’Orbe.

Des exigences et des besoins qui évoluent

La législation fédérale impose désormais des normes plus élevées en matière de protection des eaux. «La modernisation de la STEP permettra de renforcer le traitement de l’azote et d’ajouter une étape spécifique destinée à éliminer les micropolluants», détaille Annick Gilléron. Ces substances, notamment issues de médicaments, de produits ménagers ou de pesticides, ne sont pas suffisamment éliminées par les procédés d’épuration traditionnels. En Suisse, environ 140 STEP devront s’adapter d’ici 2040.

La cheffe de service souligne que «la qualité de l’eau est un enjeu qui dépasse largement notre région. Nous avons donc une responsabilité importante quant à la réduction de la présence de ces rejets.» Une fois traitées, les eaux sont en effet rejetées dans le canal occidental avant de rejoindre le Bey, le lac de Neuchâtel, puis le Rhin.

La modernisation ne répond pas qu’à des exigences environnementales. La capacité de la station est également augmentée afin d’accompagner la croissance démographique et le développement économique attendus dans la région, principalement à Orbe. La STEP est ainsi «dimensionnée avec une réserve qui permettra d’accueillir les évolutions à venir jusqu’en 2045», précise Annick Gilléron.

(© Philippe Montes – Montes Photographie)

Une station plus autonome en énergie

Le projet inclut aussi un important volet énergétique. Lors de leur traitement, les boues d’épuration produisent du biogaz, qui peut ensuite être transformé en électricité et en chaleur. Cette production sera renforcée grâce à une installation de plus grande capacité. Des panneaux photovoltaïques seront également installés sur les bassins, en complément de ceux déjà présents sur les bâtiments. Ces aménagements permettront à la station d’être «proche de l’autosuffisance énergétique», explique la cheffe de service. Les ressources produites sur place seront mieux valorisées et les coûts d’exploitation limités.Les premiers équipements destinés au traitement des micropolluants devraient entrer en service à fin 2027. L’ensemble du chantier doit être achevé au printemps 2028.