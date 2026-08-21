Infrastructures : La RC293b est ouverte à la circulation

625 mètres de longueur, 23 millions de francs d’investissement, 6372 m3 de béton, 1097 tonnes d’acier, des chiffres impressionnants pour le pont appelé à franchir la nouvelle ligne du train qui va relier Orbe à Renens.

Jeudi 13 août, dans leur discours inaugural à deux voix, Marie-Claude Chavalier et Laurence Marchand, les syndiques d’Orbe et de Chavornay, ont affirmé que «Ce pont n’est pas seulement du béton, de l’acier et de l’asphalte il est le symbole d’une région qui avance, qui investit dans sa mobilité, sa sécurité et son avenir… Chavornay et Orbe ne sont pas seulement deux noms sur une carte. Ce sont deux communes voisines, deux communautés, deux histoires, deux identités, et désormais un lien supplémentaire entre elles». Une centaine de personnes ont participé à la manifestation d’inauguration, parmi elles les représentants des autorités communales des deux communes et le nouveau président du Grand Conseil vaudois Patrick Simonin.

La pose de la première pierre de l’ouvrage a eu lieu le 11 novembre 2024. Vingt et un mois plus tard, après des travaux titanesques et quelques mauvaises surprises à contourner, le pont est ouvert à la circulation. Une voie séparée et sécurisée est réservée aux cyclistes et aux piétons. Côté Chavornay, les deux voies destinées aux véhicules routiers sont ouvertes. Sur la rampe côté Orbe, une seule voie est construite et ouverte avec une circulation alternée réglée par des feux. Le plein usage du pont est prévu pour mars 2027. Un temps qui permettra de déconstruire déjà partiellement l’ancien tronçon de route cantonale situé en contre-bas du pont. Opération indispensable pour assurer d’une part les travaux de finition des voies routières sur le pont et d’autre part l’installation des voies de la ligne de chemin de fer qui vont relier la boucle nouvellement crée au tracé de l’ancienne voie de l’O-C. Ces travaux devraient prendre fin l’été prochain.