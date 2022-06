Inauguration de la nouvelle gare : De la vapeur aux dernières rames ferroviaires, une fort belle journée !

Evénement – Fait marquant dans l’histoire du rail, digne des grandes manifestations inaugurales ayant marqué l’histoire des chemins de fer dans la région, on a construit et inauguré au Day une nouvelle gare, un peu plus d’un siècle après la construction de l’ancienne ! Certes peut-être avec un peu moins de faste, mais avec les moyens de notre époque.

C’est sous un ciel radieux que la locomotive à vapeur 141.R.568 de l’Association du même nom a ouvert la journée de samedi passé en arrivant en gare à 7 h. 30. Magnifique machine visitée par de nombreuses personnes grandes et petites, ainsi que la voiture-bar installée en queue du convoi. Les CFF avait dressé une tente qui a accueilli en fin de matinée quelques centaines de personnes dont des personnalités politiques, Nuria Gorrite, Conseillère d’Etat et présidente du Conseil d’Etat du canton de Vaud, Stéphane Costantini, syndic de Vallorbe, ainsi qu’Alain Barbey, Directeur régional ouest CFF et Daniel Reymond, Directeur TRAVYS. Un autre point fort de la matinée a été le baptême par la Conseillère d’Etat et le syndic de Vallorbe d’une nouvelle rame Flirt TSI portant le nom «Le Day».

Les orateurs du jour (de droite à gauche) Stéphane Costantini, Nuria Gorrite, Alain Barbey et Daniel Reymond (photos Patrick Staeger)

Les invités et la population étaient conviés à un apéritif et à un magnifique barbecue offerts par les organisateurs. De nombreuses animations, dont un Jazz band, une balade près des voies de chemin de fer, un stand de maquillage pour enfants ont agrémenté ce moment de convivialité. Les CFF, TRAVYS, TGV Lyria, le Musée du fer et du chemin de fer ainsi que les Grottes de Vallorbe ont renseigné le public sur les améliorations de l’offre de la mobilité et du tourisme suite à la mise en service de ces nouvelles installations.

Tout n’est pas encore terminé, certain travaux ont pris du retard, à la suite de problèmes de livraisons et certains aménagements sont encore à réaliser ou à finaliser comme le P+Rail, mais les travaux les plus importants, construction de la gare à 300 m de l’ancienne, transformation des infrastructures de commandes du réseau et de la circulation des trains depuis Lausanne, pose de la signalisation, transformation des passages à niveau ont été réalisés sous la direction du Chef de projet Serge Planchamp. A noter aussi que les aménagements actuels permettent à tout un chacun d’accéder au train, grâce à des rampes d’accès et des quais à niveau.

Actuellement les trains circulent selon l’horaire habituel, avec un changement au Day pour les voyageurs à destination de la Vallée de Joux. A terme, à savoir dès le 8 août, changement majeur, on pourra voyager d’Aigle au Brassus sans changer de train. En effet, la rame se scindera en deux parties, avec une qui ira sur Vallorbe et l’autre à La Vallée. Cependant, il faudra se trouver dans les bons wagons! Les trajets entre La Vallée de Joux et Vallorbe s’effectueront en train jusqu’au Day, puis en bus jusqu’au centre de Vallorbe, avec plusieurs arrêts. Les paroles de Stéphane Costantini, syndic de Vallorbe, «Rassembler des synergies pour au final concrétiser un projet» résument bien la journée, où le canton, la commune, les CFF et TRAVYS ont travaillé en commun pour offrir aux voyageurs des infrastructures modernes et en adéquation avec les transports du futur.