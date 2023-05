Histoire : Sacré Mormont !

Une exposition, mise sur pied par le Musée cantonal d’archéologie et d’histoire et le Musée cantonal des sciences naturelles, raconte le chantier archéologique et les découvertes qui ont été mises à jour au cours des 17 ans de fouilles et d’analyse des vestiges retrouvés sur le site du Mormont. Visite.

Il a fallu qu’une nouvelle phase d’exploitation de la carrière du Mormont soit envisagée pour qu’en 2006 des fouilles préalables soient organisées et aboutissent à la découverte d’un extraordinaire site de l’époque des Celtes.

Parmi les sites de l’âge du fer en Europe, le Mormont ne ressemble en effet à aucun autre. Fouillé pendant 10 ans, entre 2006 et 2016, il a révélé plus de 60 structures archéologiques réparties sur 8 hectares, couvrant les périodes allant du Mésolithique à aujourd’hui. Les trois-quarts se rapportent toutefois à une occupation datée de la fin de l’âge du fer, vers 100 av. J.-C.

Trésors enterrés

La découverte la plus étonnante est certainement la mise à jour de plusieurs centaines de fosses creusées dans le sol de la colline. Depuis 2006, 245 d’entre elles ont été fouillées. De forme cylindrique, elles contenaient des milliers d’objets encore fonctionnels, mais aussi des restes de repas et de multiples ossements humains et animaux.

Outils, meule de pierre et céramique de l’âge du Fer (photo Ali-Georges Maire)

L’étendue exacte du site n’est pas connue, sa limite orientale ayant été irrémédiablement effacée lors de la progression de la carrière, avant l’intervention archéologique.

Vivre le chantier

Entrer dans l’exposition qui se tient à Lausanne, au Palais de Rumine, jusqu’à mi-février 2024, c’est pénétrer dans un univers qui rappelle le chantier archéologique tel que l’ont vécu l’équipe des archéologues mais aussi les machinistes mis à disposition par Holcim. Bruno Cumin est l’un de ces derniers; présent lors de l’inauguration de l’exposition, il redécouvrait avec passion et étonnement toute une série des moments vécus sur ce chantier, si particulier pour lui. A la vue d’une mâchoire de bœuf, il s’est souvenu avec émotion de sa découverte et de son extraction à la veille de Noël 2010, juste avant la fermeture des fouilles.

Doutes, ciment et art

La mise en scène des fouilles, les objets exposés, les photos des travaux proposent une déambulation qui raconte de manière vivante le Mormont à l’âge du fer mais aussi les méthodes, les découvertes, les doutes des archéologues. Comment, en 2023, comprendre le Mormont? De nombreuses interrogations demeurent, et l’exposition fait aussi le point sur cette enquête en cours.

La cimenterie en 1959, œuvre de B. Viglino (photo Ali-Georges Maire)

Elle raconte également le Mormont d’aujourd’hui, rappelle l’histoire du ciment en Suisse, l’exploitation de la colline par la cimenterie d’Eclépens, et jusqu’à son occupation par les zadistes en 2019. La dernière salle enfin présente des oeuvres d’artistes qui évoquent le lieu, parmi lesquelles une peinture du peintre de Chavornay Bernard Viglino, qui montre l’usine de chaux et ciment en 1959.