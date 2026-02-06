Histoire : Avant le café, le chocolat ! 

En ce mois de février 1901, il y a 125 ans exactement, une nouvelle usine est inaugurée à Orbe. Personne ne s’en doute encore, mais cette chocolaterie est l’une des jeunes pousses de ce qui deviendra peu à peu un empire agroalimentaire à l’échelle mondiale: Nestlé. Son propriétaire, Daniel Peter, a d’ailleurs commencé sa carrière professionnelle à Vevey, où il a d’abord fabriqué des chandelles avant d’épouser Fanny, fille de François-Louis Cailler, et de commencer à se diversifier dans le chocolat. Bien lui en a pris: avec l’utilisation grandissante du pétrole, les chandelles sont peu à peu délaissées, alors que le chocolat se vend d’autant mieux que Peter a eu un trait de génie en ajoutant au cacao de la poudre de lait. Un vrai succès qui explique son déménagement à Orbe: ses anciens locaux veveysans sont devenus trop petits.

A cette époque, Nestlé est encore une société anonyme spécialisée dans la production de farine lactée pour bébés. Mais, concurrencée sur ce terrain par l’Anglo-Swiss Condensed Milk Co établie à Cham, dans le canton de Zoug, elle a aussi commencé à produire du lait condensé. Et, manquant de lait frais et pénalisée par les droits de douane sur le sucre et le fer-blanc, elle installe ses premières usines de production à l’étranger, en Norvège, aux Etats-Unis, en Angleterre…

28 ans plus tard

Le lait n’est pas le seul lien entre les deux entreprises: en 1875, lorsque Henri Nestlé avait vendu son entreprise à Jules Monnerat, syndic de Vevey, à Gustave Marquis et à Pierre-Samuel Roussy, son fournisseur en farines, l’un des deux témoins de la vente n’était autre que Daniel Peter. Et Orbe fournira bientôt Nestlé en chocolat…

Ce n’est que le 1er janvier 1929 pourtant que Peter-Cailler, qui entretemps aura racheté la chocolaterie lausannoise Kohler, fusionnera avec le futur géant de l’agroalimentaire. Moins de dix ans plus tard, en 1938, Orbe verra naître le Nescafé. Et peu à peu, les graines du cacaoyer y céderont la place à celles du café: aujourd’hui, c’est au parfum intense et corsé qui flotte certains jours sur la cité que l’on reconnaîtrait Orbe les yeux bandés.