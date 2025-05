Histoire : 2 mai 1475: la Suisse attaque le château d’Orbe 

Voici 550 ans, les bourgeois d’Orbe se rendaient aux Confédérés, mais la garnison du château choisissait de résister. Un héroïsme qui se solda par un massacre.

Dans un contexte politique tendu, les bourgeois de la ville d’Orbe – relevant de la seigneurerie des Chalon et fief des comtes de Bourgogne – ont préféré capituler et offrir les clefs de la ville aux Suisses qui sont entrés dans la cité la veille, premier mai 1475. La garnison du château, commandée par Nicolas de Joux, a refusé, quant à elle, de se rendre. Rappelons ici qu’elle se composait de 300 à 400 hommes, renforcée par la présence de bourgeois, et qu’elle disposait de vivres, de munition et d’artillerie. Le commandant a fait jeter des brandons enflammés sur les toits des maisons voisines, ce qui a déclenché un gros incendie.

Les Confédérés tentent alors de briser à la hache la porte extérieure, au sud, du côté de l’entrée principale. Sans succès, flèches et projectiles en tous genres empêchant l’entrée. Le bourreau de Berne est tué lors de cette tentative.

Voler sans ailes

Le lendemain, 3 mai 1475, au bénéfice de renforts en artillerie, des tireurs suisses montent dans les combles de l’église voisine Notre-Dame avec des canons, bombardes et bouches à feu. Disposés sur les créneaux, les défenseurs bourguignons doivent se retirer dans la cour intérieure, pendant qu’une brèche s’ouvre dans les murailles, permettant l’entrée des Suisses.

Une bataille générale acharnée se déroule dans tous les lieux du château: plus de cent cadavres sont lancés par les fenêtres. Nicolas de Joux, accompagné de plusieurs chevaliers et soldats, se réfugie en haut du donjon. Des Lucernois fendent la tête du commandant, massacrent ses compagnons et lancent une vingtaine de survivants par-dessus le parapet avec des paroles qui sont passées à la postérité: «On va vous apprendre à voler sans ailes!»

Compte-rendu basé sur le récit de Frédéric de Gingins, Histoire de la ville d'Orbe et de son château, Martignier 1855.

Un enjeu stratégique important

Quelle est la situation géopolitique autour d’Orbe, en cette année 1475? Depuis l’ouest, on identifie la France de Louis XI; sur son flanc oriental, le puissant duché de Bourgogne de Charles le Téméraire, néanmoins vassal de la France; au sud de la Bourgogne, la Savoie, alliée des Bourguignons, et à l’est la Suisse, alors une confédération de huit cantons. Suisse et Bourgogne étant comprises dans le Saint-Empire romain-germanique, à l’est.

La ville d’Orbe, alors seigneurerie d’une famille franc-comtoise, les Chalon, est ainsi inclue dans le Saint-Empire. La place forte urbigène représente un enjeu stratégique important, contrôlant le défilé du Jura. Elle se trouve dans un pays de Vaud principalement sous contrôle de la Savoie, cette dernière étant alliée de la Bourgogne. Pour les Urbigènes de l’époque, la menace c’est la Suisse – les Bernois surtout – qui fait alliance avec le roi de France contre le Téméraire.

Parmi les raisons de ces guerres de Bourgogne, on mentionnera les ambitions territoriales de la Bourgogne et celles du canton de Berne vers l’ouest, qui se concrétiseront dès 1536 par le contrôle du Pays de Vaud. Parallèlement, le roi de France Louis XI sut habilement engager les Suisses contre son vassal bourguignon. Plus concrètement, le passage par la Suisse de mercenaires italiens engagés par la Bourgogne fournit un des motifs d’attaque aux Confédérés.

Maquette du Château réalisée par Cédric Dutoit pour CAPStv.

Un château bien protégé… sur trois côtés

Jules Ogiz, dans Orbe à travers les siècles (notice historique 1895, imprimerie Tallichet), précise la stratégie des Confédérés. Il rappelle que l’entrée principale du château se trouve du côté de la ville, au sud et que ce côté représentait la défense la plus faible de l’édifice: «Par contre le château se trouvait défendu des trois autres côtés par une triple ceinture de tranchées larges et profondes, de remparts garnis de parapets et de hautes et épaisses murailles. » Les assaillants se limitèrent donc à bloquer les accès au château du côté nord et se concentrèrent sur l’entrée principale, aidés en cela par les renforts d’artillerie disposés dans les combles de l’église voisine.

La situation géographique au moment des Guerres de Bourgogne. (Source: H. Ammann, Atlas historique de la Suisse, 1958)