Gruvatiez : point de situation, certification et suite du projet

L’Omnibus a rencontré les autorités d’Orbe en la personne de la municipale Myriam Schertenleib en charge du dicastère des constructions, patrimoine et urbanisme.

Suite des travaux

Rappelons ici que ce sont encore dix-huit bâtiments qui sont prévus, certes plus petits, pour une offre supplémentaire de 360 logements. 39 000m2 sont disponibles à cet effet au sud de la première étape déjà réalisée, en direction d’Orny.

Pour répondre aux questions concernant le déroulement et le calendrier de ces nouvelles étapes, la Municipalité prévoit une séance d’information à la population – qui devrait coïncider avec la mise à l’enquête de la nouvelle étape – et devrait avoir lieu ce printemps.

Certification du quartier

L’écoquartier de Gruvatiez s’est inscrit dès le départ dans une démarche de durabilité et de respect de normes environnementales. Les trois partenaires de cette démarche conventionnée étant la commune d’Orbe, l’entreprise maîtresse d’ouvrage Orllati et l’Association suisse pour des quartiers durables impliquant le WWF Suisse et l’entreprise Implenia. Dans un premier temps ce furent les dix principes d’OPL (One Planet Living) qui servirent de cadre de référence (zéro carbone, zéro déchets…). Ces principes, avec leurs objectifs de performance, se déclinant eux-mêmes en actions «OPL».

Exemple: le principe «équité et partenariats locaux» prévoit dans son objectif 904 d’ «intégrer un espace coopératif au centre du quartier (animation sociale) avec local dédié».

D’OPL à SEED

Dans son communiqué de presse du 17 novembre 2020, l’Association suisse pour des quartiers durables annonçait la nouvelle certification «SEED» (graine en anglais) qui porte selon les termes du communiqué sur «la conception, la réalisation et l’utilisation de quartiers d’habitation avec pour mission de réduire les émissions de CO2, gérer les ressources, ainsi que de préserver et favoriser la biodiversité». Toujours selon les termes de l’Association, «SEED se différencie de la démarche OPL, qui est une licence ouverte, (…) en offrant une certification rigoureuse basée non seulement sur des principes, mais également sur des objectifs de performance mesurables».

Cette certification recense six principes et objectifs: climat préservé, biodiversité régénérée, économie circulaire, gouvernance partagée, qualité de vie attractive et culture valorisée. Ces six principes se fondent sur 30 objectifs de performances et des indicateurs de suivi.

Par exemple l’objectif économie circulaire, pour ce qui est de la gestion des déchets ménagers prévoit dans son point 222 «une gestion interactive de compostage sur place pour les déchets des jardins urbains». Ce passage du label OPL à la certification SEED, selon les déclarations de Myriam Schertenleib n’as pas engendré d’appauvrissement des objectifs généraux, les six principes de SEED recouvrant les 10 d’OPL. Le listing du plan d’actions a par ailleurs repris la même numérotation. Par exemple le numéro 306 OPL (stationnement vélos) est maintenu dans le nouveau cadre de référence.

Par ailleurs la HES est toujours en charge de l’attribution de la certification. Cette opération a lieu tous les trois ans, la dernière ayant eu lieu l’année passée. Cette thématique de l’atteinte des objectifs sera abordée lors de la séance publique du printemps, et une «information sera donnée sur les points positifs et les éventuelles faiblesses dans la poursuite de ces objectifs», déclare Myriam Schertenleib. Elle ajoute – cette certification étant une première en Suisse – que «l’on grandit ensemble (ndlr avec les autres partenaires) dans cette démarche».

Dix-huit bâtiments vont s’ajouter à ceux existants

Perspectives

De beaux défis attendent encore les trois partenaires dans les perspectives d’extension: éviter une scission urbanistique entre le centre et Orbe Sud, finaliser l’amélioration de la desserte ferroviaire, réussir à créer une mixité sociale dans le nouveau quartier, pour n’en citer que quelques-uns.

Et, concernant cet objectif de réaliser plus qu’un quartier, mais véritablement un écoquartier, la motivation des nouveaux habitants à entrer dans cette démarche ambitieuse sera déterminante.