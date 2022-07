Giron du Nord, dernière ligne droite avant l’ouverture￼

Le sprint des derniers préparatifs

EVÈNEMENT – A l’arrivée sur les lieux, c’est l’odeur boisée des copeaux qui étalent leur épais tapis sur le sol de l’imposante place de fête qui marque l’accueil. Du haut de la rampe d’accès, le regard est attiré par la superbe vue dégagée sur la plaine et le Jura à l’horizon.

On est samedi matin, la presque totalité de la quarantaine de membres de la société de Jeunesse s’affaire aux derniers travaux préparatifs. On brasse de la peinture, on découpe des décors, on les visse, on planifie les tranches de travail, le laser grave les derniers plateaux de table, un fond de musique actuelle rythme les travaux en cours. Tout sera prêt pour le jour d’ouverture le 27 juillet prochain. Chacun peut encore apporter sa contribution et devenir bénévole, en particulier le dimanche; pour s’inscrire, il suffit de consulter le site de la Jeunesse.



Ceux du comité d’organisation (photo Ali-Georges Maire)

Au rendez-vous du sport

Depuis septembre 2020, mise bout à bout, ce ne sont pas moins de 25 000 heures de travail manuel, artistique et administratif que les membres de la Jeunesse, régulièrement soutenus par des bénévoles, ont consacré à la mise en place de leur fête.

Une manifestation qu’ils ont choisi d’afficher sur le thème des sports. Articulée autour des saisons et de leurs sports respectifs, vous pourrez y découvrir dans les caveaux, les buvettes, les stands de ravitaillement, l’évocation de la pratique du ski, du football et d’autres encore, sans oublier les sports aquatiques.

Mais du sport il y en aura réellement: les jeunes vont s’affronter dans des tournois de volleyball, de football, de pétanque; il y aura des concours d’athlétisme, du cross et les incontournables joutes fédérées de lutte et de tir à la corde.

Une place de fête bien rôdée

Elle a déjà accueilli l’assemblée des Paysannes vaudoises, la journée des communes vaudoises, des soirées de sponsors et de privés. A l’affiche du programme de la manifestation on y trouve, le jour de l’ouverture, le spectacle de la réputée revue du FC Chavornay. Le lendemain soir ce sera un loto géant; ainsi chaque journée offre son lot de spectacles que vous pouvez consulter sur le programme. Le point final du giron sera tout naturellement la grande parade des sociétés qui s’élancera sur le coup des 18 h. sur un trajet qui part du cimetière direction le Verneret, la rue des Sports, puis la Grand-Rue, avant de poursuivre la route vers la place de fête en passant par la rue du Collège.

Le 1er août sur la place de fête du giron

Ce sera l’after du giron, la traditionnelle fête du 1er août se déroulera sur les lieux du giron. Tout commence à midi par un brunch. Pour y participer, il est nécessaire de s’inscrire. L’après-midi dès 15 h., il y aura une boom pour les enfants, et un concours de dégustation pour les adultes. En début de soirée, après la traditionnelle partie officielle, si le temps le permet, il y aura un feu d’artifice. Le spectacle du groupe bien connu «Les fils du Facteur» mettra un point final à une fête qui s’annonce d’ores et déjà joyeuse et qui vous attend.