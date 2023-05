Giron : Choeurs en fête

Soleil et public ont pris part avec allégresse au rendez-vous musical bichonné par l’ensemble La Lyre, samedi dernier à Ependes. Impressions.

Ependes a longuement résonné samedi dernier des belles voix de onze ensembles vocaux. Soit quelque 270 choristes joyeusement réunis à l’occasion de ce 87e Giron choral de la plaine de l’Orbe. «J’ai l’impression que les chanteurs étaient ravis de se retrouver», observe Elodie Wulliens, cheffe de chœur de La Lyre, organisatrice de cette rencontre. Une journée où «la musique a été à l’honneur, avec le rayon de soleil que nous méritions», apprécie le président du comité d’organisation Alexandre Mischler. L’apéritif de 16 h 30, offert par la commune, a été l’occasion d’une chantée à l’extérieur. «C’est un moment toujours magique. Et il y avait ce chœur d’enfants, la relève pour nous: il fallait leur donner une vraie place». Pas de cortège, et donc pas de fanfare cette année, l’événement s’étant déroulé entièrement vers la grande salle.

Elodie Wulliens. (Photos fournies)

Analyse «à chaud»

Nouveauté qui a été très bien accueillie, l’appréciation des deux chants que chaque chorale a choisi d’interpréter a été faite directement après la performance par le critique musical Alain Devallonné. Ce retour par oral du jury a ainsi évité une attente de plusieurs jours pour cette analyse des chants que les chœurs recevaient jusqu’ici par écrit. Les concerts se sont ensuite succédé dans une grande salle pleine de monde, avec le chœur d’ensemble de trois chœurs d’hommes et leur Hakkame, mehed, minema, suivi du groupe de six chœurs mixtes avec Etre ensemble est une chance. Finalement quelque 240 choristes ont interprété sur la grande scène Les joies quotidiennes, chant arrangé par Elodie Wulliens. Une directrice enchantée – «c’était mon bouquet final» – qui a mené «sa» Lyre jusqu’à ce giron, avant de transmettre cet ensemble vocal à d’autres mains expertes. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour le 88e Giron, qui se déroulera à Rances.