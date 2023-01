Fusion de communes : Introspection avant une opération de fusion

Les communes de Chamblon, Mathod, Suscévaz et Treycovagnes ont entamé le long processus d’un projet de fusion à quatre. Etat des lieux, après les sondages effectués l’automne dernier auprès des populations concernées.

Pour Chamblon, Mathod, Suscévaz et Treycovagnes, le moment est venu d’apprendre à se connaître à fond. Chacune des communes est en train de préparer un dossier de présentation: un sacré exercice de transparence, ô combien nécessaire! S’ensuivra en avril une votation de principe de chacun des Conseils, sur un préavis commun.

Chamblon







«On a un plan de marche, la préparation d’un dossier en 20 points, avec aussi bien les comptes, les investissements futurs, les égouts… Pour voir avec qui on se «marie», parce qu’on ne se connaît pas si bien que ça. On veut montrer aux gens où ils vont, sans rien cacher.» Pour le syndic de Chamblon, Max Holzer, les taux d’imposition – «avec 65, nous sommes les plus bas» – sont un des points qui seront particulièrement scrutés. «Après, il y a l’aspect émotionnel, comme le nom de l’entité qui sera choisi». Il y aura bien une convention de fusion, obligatoire, mais dont les points restent indicatifs, et donc pas gravés dans le marbre, comme le rappelle l’élu. «Après tant de travail, un refus serait la chose à éviter! Les fusions sont dans le courant de l’avenir, mais je ne vois pas la population très enthousiaste», observe-t-il, en concédant que si cela ne se fait pas, cela ne sera pas un drame pour sa commune. «Je n’aimerais cependant pas que Chamblon soit absorbée par Yverdon. A quatre communes, nous serions plus grands et pourrions voir venir les prochaines décennies».

Mathod

Rien de nouveau pour l’instant, mais nous aurons bientôt (le 6 février, ndlr) une séance entre les quatre Municipalités au complet, avec Laurent Curchod, le Monsieur Fusion du canton, résume la syndique de Mathod Eliane Piguet. «Nous préparons actuellement la présentation complète de notre commune, sous la forme d’un classeur qui sera à disposition de nos collègues d’abord. C’est un excellent support qui montrera comment on gère tel ou tel dicastère. Comme communes, nous sommes assez semblables, finalement. Les Conseils nous ont laissé aller de l’avant, donc on va avancer dans ce projet».

Suscévaz

«Le sondage réalisé montrait qu’on pouvait aller de l’avant. Nous préparons donc un dossier où l’on «sort» tout – les heures, les employés, les gens qui font des travaux pour la commune. Aujourd’hui il n’y a même pas l’équivalent d’un employé communal pour quatre communes, alors qu’il y aurait de quoi avoir un à deux postes», constate le syndic, Pierre-André Tharin. «C’est quand même l’aspect financier qui va être déterminant: s’il y a beaucoup de disparités, il sera plus difficile de fusionner. Au niveau budget – dont le 85% nous est imposé – nous n’avons plus beaucoup de marge de manoeuvre. L’étude en cours nous montrera si on peut faire mieux à quatre».

Treycovagnes

Pour Pascal Wüthrich, nouveau syndic de Treycovagnes, la constitution du dossier de présentation «va permettre de poser les jalons ce printemps. L’idée est maintenant d’établir une base commune de données: comptes, infrastructures, bâtiments, modes de fonctionnement, etc. De voir ce qui nous rapproche, ce qui est différent, ce qu’il y a à régler». Mais pour lui, il n’est pas nécessaire d’avoir terminé cette analyse pour «voir que les quatre communes participent déjà ensemble à beaucoup d’associations intercommunales». Affaire à suivre en avril, donc.