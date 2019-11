Fondation Jeunesse & Famille : Une évolution centenaire

Malgré une météo peu engageante et froide, il y avait

beaucoup de monde à Romainmôtier, en ce samedi

2 novembre, pour commémorer les cent ans de la

Fondation Jeunesse & Familles, un des acteurs principaux

de la politique socio-éducative vaudoise. La

journée s’est voulue festive avec des visites portes

ouvertes en fin de matinée, un rallye pédestre au

début de l’après-midi. Après cela, la cantine de

Champbaillard s’est ouverte pour une collation, un

spectacle de magie, et la partie officielle. Le soir, un

spectacle son et lumière servait de grand final en illuminant

les façades de l’abbatiale.

Effectivement, la FJF est une centenaire très active.

Tout a commencé en 1919, sous le nom d’Assocoation

vaudoise des petites familles. Sous le principe

du bénévolat, c’est la création d’un foyer d’accueil

appelé «Nid». Celui de Romainmôtier est le tout premier,

installé dans une maison mise en viager. Durant

les décennies suivantes, sept autres lieux d’accueil

seront répartis dans le canton entre Grandson, Nyon

et Lausanne.



Atteindre l’objectif



«Dès le début, le but reste le même: accompagner

des enfants, des adolescents et des adultes

confrontés à des difficultés personnelles, familiales

ou sociales, dans de petites structures pour garder

l’esprit de famille. Mais le bénévolat révèle ses

limites. Certains cas douloureux ont fait école. Dès

1963, c’est l’époque de la professionnalisation du

travail social. L’appellation «Nid» est remplacée par

celle de «Foyer». Dès 1998, cela devient la FJF qui

développe de nouvelles prestations adaptées aux

besoins actuels. Nous comptons aujourd’hui quelque

290 collaborateurs», a expliqué la directrice générale

Séverine Peccatus.

Les festivités du centième anniversaire se sont déroulées

toute l’année. Mais pour célébrer la clôture,

c’était indispensable que cela se fasse à Romainmôtier,

là où tout a commencé !