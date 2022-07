Fin de formation professionnelle à la boucherie Perusset : Des jeunes bouchers qui en veulent￼￼

CFC – Magnifique fin d’apprentissage pour Alex Duplan de Penthéréaz, qui termine 1er du canton pour son 2e CFC – en commercialisation – avec 5,6 de moyenne générale et Damien Leuba d’Yverdon qui obtient le 3e rang, en transformation, avec un 5,3 de moyenne générale. La volée comptait environ 25 apprentis.

L’Omnibus les a rencontrés, ainsi que leur patron et responsable de formation dans l’entreprise, Frédéric Perusset. Ils nous ont rappelé le concept de formation qu’ils ont suivie, avec un jour par semaine de cours à l’Ecole professionnelle de Montreux (EPM) formatrice pour les métiers de bouche, ainsi que plusieurs cours interentreprises à Gastrovaud.

Tous deux ont bien apprécié les branches techniques, mais avouent s’être un peu ennuyés dans les cours ECG, c’est-à-dire l’enseignement de la culture générale.

Alex, comme indiqué plus haut, possédait déjà un premier CFC réalisé à Fey, mais tenait à le compléter par une formation en commercialisation, à savoir la vente en magasin. Il va poursuivre ses activités dans l’entreprise Perusset. Passionné de football, il joue en junior A à Cheseaux et fait partie de la Jeunesse de son village. Son morceau de viande préféré? Une parisienne de bœuf…

Damien, quant à lui, pencherait pour un rostbeef dans l’aiguillette ! Son nom de famille vous dit peut-être quelque chose: il devrait représenter dans quelques années la 4e génération à la boucherie yverdonnoise du même nom. Son parcours scolaire en voie prégymnasiale aurait pu le conduire à poursuivre les études, mais – et c’est bien ainsi – la tradition familiale a été la plus forte. Dans ses loisirs il pratique le inline hockey en ligue B au IHB La Broye et fait partie de la Jeunesse de Treycovagnes.

A l’observation que les consommateurs mangeraient moins de viande, les deux jeunes ne s’inquiètent pas pour autant de leur avenir professionnel. Du même avis, ils pensent que «les gens ne vont pas arrêter de manger de la viande et que les produits de qualité seront toujours demandés».

Frédéric Perusset, un des deux patrons de l’entreprise est manifestement ravi des résultats d’Alex et de Damien. Preuve en est, le magnifique couperet remis en cadeau. Il précise que «la boucherie a déjà formé 14 apprentis».