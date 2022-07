Entre-les-Fourgs (France voisine): Des ânes à la Piagrette￼￼

«Deux ânes de Provence s’intègrent désormais dans le troupeau de vaches allaitantes de l’alpage de la Piagrette au hameau d’Entre-les-Fourgs. Leur présence devrait permettre d’éloigner les chiens, renards et surtout les loups suspectés d’avoir attaqué des moutons ce printemps près de Ballaigues en Suisse voisine.»

Tel est le chapeau de l’article publié dans la Presse Pontissalienne de ce mois de juillet. C’est avec son aimable autorisation que l’Omnibus reprend ici quelques éléments et photos de ce reportage au caractère parfaitement transfrontalier.

Notre confrère de Pontarlier relève les bonnes facultés visuelles, auditives et olfactives des ânes et affirme que ces derniers peuvent vraiment «intimider les canidés», par exemple «en mordant et en tapant avec les pattes antérieures», sans parler de leur braiement très sonore. Cet équidé peut constituer «une alternative au patou – chien des Pyrénées – dont l’instinct de protection effraie parfois le randonneur, imprudent ou pas».

L’alpage de la Piagrette (Photos la Presse Pontissalienne)

Le syndicat de Lignerolle, propriétaire de l’alpage de la Piagrette qui s’étend sur quelque 70 hectares et accueille un troupeau d’une quarantaine de vaches allaitantes et une vingtaine de petits veaux, tente donc l’expérience. Rappelons que cet alpage bien connu des randonneurs de la crête jurassienne se situe à quelques encablures du sommet du fameux téléski d’Entre-les-Fourgs en direction du Petit Bel Coster.

Le propriétaire du troupeau vient de Mathod. Il peut compter sur la visite quotidienne de Raymond Gresset, ancien occupant du site, qui, à 86 ans, monte encore tous les jours jeter un coup d’œil.