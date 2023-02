En scène au café de la Gare

Soirée country-folk et blues par plaisir

Samedi dernier, le café de la Gare de Croy accueillait le groupe

4-2 ze Bar. En réalité, elles furent 5 to the Café! Et en prime, le quintuor folk avait emmené avec lui deux bluesmen. Autant dire que le public, conquis d’avance, a passé une belle soirée.

Exclusivement féminin, né de solides amitiés nouées au ranch du Bois d’Archan, à Bretigny, le groupe de country 4-2 ze Bar s’est enrichi d’une nouvelle partenaire: Danielle Bouvier qui, à plus de 70 ans, s’est mise au violon. On ne va pas révéler l’âge de ces dames, mais on peut deviner que pour certaines d’entre elles, le temps de la retraite est arrivé. Mais alors quel enthousiasme, quelle énergie, quelle joie de jouer et de chanter!

Passion western

La passion du cheval et de la monte américaine sont à la base de leur envie de vivre et partager en toute simplicité la culture des grandes plaines de l’Ouest américain. Pour ce faire, quoi de mieux et de plus populaire que la country? Effet indirect de la pandémie de covid, histoire de briser l’isolement, l’envie de vivre leur passion du western les a réunies avec bonheur autour de ce projet musical. Après une première invitation pour un mariage country, le bouche-à-oreille a suffi à multiplier les occasions pour 4-2 ze Bar de se produire en public. Si ces dames sont d’authentiques musiciennes amateurs, il faut relever la qualité du tandem vocal formé par Linda et Dorothée.

Samedi dernier, c’est donc à Croy qu’elles sont venues, pour le plus grand plaisir d’un public conquis d’avance. Mais la surprise de la soirée, c’est qu’elles n’y sont pas venues seules: dans leurs bagages, elles avaient amené leurs amis Laurent Gumy et Stéphane Turin, du BlueSpirit Band, des amoureux du blues qui ont poursuivi la soirée dans une jam endiablée et talentueuse.

Stéphane Turin et Laurent Gumy, BlueSpirit Band (Photos Ali-Georges Maire)

Bonne chère et culture

Mariela Bravo, qui préside aux destinées du café de la Gare depuis cinq ans, marie avec ferveur les joies de la bonne chère et celles de la culture. Dès son arrivée à Croy, la patronne a régulièrement ouvert son établissement aux musiciens de la région et depuis deux ans, ce sont peintres et photographes qui se partagent les cimaises de la salle du café et celles de la salle de restaurant. Elle a fait de son café un lieu d’accueil chaleureux qui a su garder tout le charme du vieux bistrot. Un succès qu’elle compte bien rééditer au restaurant de la piscine d’Orbe, dont elle reprendra les rênes dès le 4 avril prochain. La preuve, le BlueSpirit Band y sera présent le samedi 8 avril, pour un concert inaugural des lieux.