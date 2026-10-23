Élus: tous comptes faits

Combien les élus des exécutifs communaux touchent-ils pour leur mandat? Traitement fixe, indemnité annuelle, séance ou heures de travail rémunérées: les formules varient.

Des villes aux petits villages, tour d’horizon de quelques communes de la région pour comprendre comment leurs municipaux sont rémunérés.

Ce tour d’horizon distingue trois groupes: Orbe, Vallorbe et Chavornay pour les villes; Baulmes, Ballaigues et Bavois pour les gros villages de plus de 1000 habitants; enfin, une sélection de villages de moins de 1000 habitants.

Trois composantes à distinguer

La part fixe annuelle est liée à la fonction et aux responsabilités: elle peut être versée sous forme d’indemnité forfaitaire ou de traitement correspondant à un taux d’activité. Les exemples montrent que le taux d’activité n’est pas réservé aux villes. Les deux autres composantes rémunèrent la présence ou le temps de travail. Le jeton de présence est un montant fixé par séance. La vacation rémunère, généralement à l’heure, les tâches du mandat: suivi des dossiers, rendez-vous, commissions ou visites de terrain. Une séance payée à l’heure relève donc des vacations, et non d’un jeton fixe.

Selon le barème, certaines séances sont déjà comprises dans la part fixe annuelle, qu’il s’agisse d’un forfait ou d’un traitement; d’autres sont rémunérées en supplément. Il faut donc distinguer ce que couvre la part fixe des jetons et des vacations qui s’y ajoutent. Les remboursements de frais, notamment de déplacement, ne font pas partie de la rémunération.

Les villes

À Orbe (environ 8500 habitants), le traitement annuel est fixé à 112 000 francs pour le syndic, à un taux d’activité de 70%, et à 56 000 francs pour chaque municipal, à 40%. Ces montants sont indexés chaque année selon l’indice des prix à la consommation et comprennent les séances ordinaires. Les frais font l’objet d’indemnités annuelles distinctes: 8000 francs pour le syndic et 6000 francs par municipal. Ces indemnités couvrent les dépenses courantes; elles ne constituent pas un salaire supplémentaire.

À Vallorbe (environ 4500 habitants), le traitement annuel est de 66 555 francs pour le syndic, à un taux d’activité de 65%, et de 41 018 francs par municipal, à 45%. Les forfaits annuels de frais sont distincts du traitement. Pour le syndic, ils couvrent la représentation à hauteur de 12 180 francs et le véhicule à hauteur de 3000 francs. Par municipal, ils sont de 6772 francs pour la représentation et de 2000 francs pour le véhicule.

À Chavornay (environ 5400 habitants), la rémunération associe un forfait annuel et des heures indemnisées: le barème de base prévoit 28 000 francs par an pour la syndicature et 20 000 francs par municipal, auxquels s’ajoutent des vacations de 50 francs l’heure. Les montants de base sont indexés au coût de la vie. Les déplacements sont remboursés séparément à 70 centimes par kilomètre: pour ce poste de frais, Chavornay prévoit donc un remboursement kilométrique, tandis que Vallorbe verse un forfait véhicule et qu’Orbe prévoit une indemnité globale de frais. Ce modèle se distingue des traitements d’Orbe et de Vallorbe et rejoint la logique des gros et des petits villages: une part fixe complétée par une rémunération variable. Selon les communes, celle-ci prend la forme de jetons par séance ou de vacations horaires. À Chavornay, le revenu total dépend donc aussi des heures indemnisées.

Les gros villages

Bavois constitue le seul gros village retenu ici, puisqu’il compte de plus de 1000 habitants. L’Omnibus n’a malheureusement pas réussi à obtenir à temps les chiffres pour Ballaigues et Baulmes, qui comptent également plus de 1000 habitants. Comme pour Chavornay, à Bavois le forfait annuel ne reflète donc pas nécessairement l’ensemble de la rémunération. Le barème distingue les trois composantes: une indemnité annuelle de 6000 francs pour le syndic et de 3000 francs par municipal, des jetons de 70 francs par séance et des vacations de 50 francs l’heure. Le forfait rémunère la responsabilité liée à la fonction; les parts variables couvrent la présence aux séances et le travail effectué.

Les petits villages

Dans les communes de moins de 1000 habitants étudiées ici, la part fixe annuelle varie de 3000 à 10 000 francs pour un municipal et de 4000 à 20 000 francs pour un syndic. Les vacations sont rémunérées entre 30 et 50 francs l’heure. Ces fourchettes reflètent les exemples réunis, et non un barème commun à tous les villages.

À Romainmôtier-Envy, le forfait annuel est de 4000 francs pour le syndic et de 3000 francs par municipal. Il comprend les séances hebdomadaires; les vacations sont rémunérées à 35 francs l’heure. À Sergey, l’indemnité annuelle atteint 6900 francs pour le syndic et 3500 francs par municipal, avec un tarif horaire de 35 francs.

Montcherand et Arnex-sur-Orbe versent chacun une indemnité annuelle de 6000 francs par municipal. À Montcherand, la part fixe du syndic est de 10 000 francs et les vacations sont rémunérées à 40 francs l’heure. À Arnex-sur-Orbe, ces montants sont de 8500 francs pour le syndic et de 38 francs l’heure pour les vacations. À Agiez, l’indemnité annuelle atteint 6500 francs pour le syndic et 4500 francs pour un municipal, avec un tarif horaire de 30 francs.

À Lignerolle, la part fixe annuelle correspond à des taux d’activité théoriques: 20% pour le syndic, avec 20 000 francs, et 10% pour un municipal, avec 10 000 francs. Des vacations rémunérées à 50 francs l’heure s’y ajoutent. Le mandat peut donc être exprimé en taux d’activité tout en associant une part fixe et des heures indemnisées.

Conclusion

Ces chiffres donnent une idée d’ensemble des rémunérations et permettent des rapprochements au sein des trois groupes – villes, gros villages et petits villages – en tenant compte des modèles et de ce que couvre chaque montant. Ils ne suffisent toutefois pas à comparer précisément les revenus effectifs. On peut estimer de 40 à 50 le nombre de séances de municipalité par année, mais les heures mensuelles de vacations varient d’un village à l’autre, d’un dicastère à l’autre et d’un mois à l’autre. Dans les modèles qui rémunèrent ces heures en supplément, le temps de travail indemnisé peut donc faire la différence, même à barème comparable.