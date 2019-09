Élections complémentaires à la Municipalité : Quand nouveau vent et continuité font un

Avec un taux de participation de 73% au premier tour et de 53% au deuxième tour, les électeurs de Bofflens ont élu François Pittet. Ce candidat qui bénéficie d’une solide expérience dans le domaine exécutif a remporté le scrutin. Au deuxième tour, plus de la moitié des voix ont été en faveur de l’ancien syndic de Pampigny.

Pour la fonction de syndic, Renaud Besson est élu tacitement. Il conserve son dicastère: Eau et Épuration. Magali Descombe, municipale Forêts – Déchets – Cimetière et Culte – Police, devient vice-syndic. Le nouveau membre de la municipalité, François Pittet, prend en charge les Finances. Ce choix assure une continuité et permet de s’appuyer au mieux sur les compétences de chacun.

«D’abord l’intérêt de la population pour les élections puis le résultat est gage d’un élan positif» explique Renaud Besson, nouveau syndic. Quant à François Pittet, c’est avec enthousiasme qu’il relève ce nouveau défi. «Travailler en harmonie et avec un esprit de collégialité pour la commune est une évidence» conclut-il.