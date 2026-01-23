Ecoles : Les écoliers de 8e débattent à l’hôtel de ville

Découvrir les rouages de la politique communale: c’est ce que les autorités urbigènes proposent aux élèves de ses écoles, avec une rencontre « Au coeur de l’hôtel de ville ».

La commune d’Orbe organise une fois par année une rencontre avec les élèves de toutes les classes de 8e d’Orbe. Une manifestation qui a d’habitude lieu en juin; mais cette année, du fait des élections en mars puis de la passation des pouvoirs au début de l’été, les trois sessions Au cœur de l’hôtel de ville ont eu lieu les 13, 14 et 21 janvier derniers. En guise d’exercice politique, les élèves y ont débattu d’un projet fictif de bowling au Puisoir.

Bowling refusé !

C’est ainsi que, ce 13 janvier, la municipalité au complet et le président du conseil accueillaient une première volée d’élèves, soit trois classes. Les opposants au projet étaient assis à gauche, les partisans sur les rangées de droite. Mary-Claude Chevalier, syndique, a ouvert la séance, puis chaque municipal a présenté son dicastère, avant le débat sur un projet fictif de construction d’un bowling à la cantine du Puisoir.

Les futurs citoyens avaient soigneusement préparé les arguments pour et contre en classe avec leurs enseignants. Partisans et opposants ont pris la parole en alternance. Les premiers ont entre autres relevé que ce projet créerait des places de travail et une nouvelle activité accessible à tous, qu’il était bien situé, dans un lieu fréquenté, avec un arrêt de bus proche; ils ont aussi encouragé à ce que la commune ne construise pas que des écoles. Quant aux détracteurs, ils ont évoqué un coût trop élevé, des nuisances sonores pénibles pour le voisinage, une augmentation du trafic à proximité, et le risque qu’une telle activité distraie par trop les élèves. Au vote, le projet a fini à la corbeille, refusé par 30 voix et accepté par 26, avec zéro abstention.

Deux élèves à la table des municipaux (Photos Myrèle Knecht)

Oser proposer

Pour terminer, les élèves ont pu poser des questions. Certains se sont montrés très curieux envers la syndique notamment, lui demandant ce qu’elle faisait avant d’endosser ce rôle. D’autres questions concernaient les trajets et arrêts de bus, l’état de quelques routes ; il y a eu des demandes concernant le nombre de terrains de foot, l’amélioration d’un grillage ou… l’installation d’un MacDo à Orbe ! Une élève a proposé une idée de décoration de la ville ; Mary-Claude Chevalier l’a aiguillée vers le secteur de la durabilité de la commune, et a encouragé tous les élèves à oser faire des propositions aux autorités.