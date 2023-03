Eclairage: vétusté mise en lumière

Renouvellement des luminaires en LED, mise en conformité du parc de l’éclairage public et règlement du Conseil étaient au menu de la première session 2023 des conseillers communaux baulmérans.

Il y a, selon la commission ad hoc du Conseil communal de Baulmes, la nécessité sinon l’urgence de remplacer les anciens luminaires des rues pour permettre à la commune d’être autonome dans la gestion de l’éclairage public, de réduire l’impact lumineux pour la faune et bien entendu de diminuer la consommation électrique. En effet, le parc actuel est vétuste, il n’a pratiquement plus été modifié depuis environ vingt ans, à part quelques changements d’ampoules et de petites réparations cosmétiques. Les poteaux en bois hérités de la Romande Energie sont dangereux. L’un d’entre eux est d’ailleurs récemment tombé près de l’Hôtel de Ville. D’autres menacent d’en faire autant et doivent être étayés. Les infrastructures ne sont plus aux normes et les pièces et lampes ne sont plus disponibles sur le marché.

Le nouveau système choisi permettra aux instances communales d’intervenir à tout moment sur les réglages de luminosité, voire d’éteindre le dispositif. Pour optimiser l’économie d’énergie, il est nécessaire de remplacer les 161 lampes par de nouvelles têtes d’éclairage équipées de LED avec télégestion. La pollution lumineuse pourra ainsi être réduite, par exemple de 50% à partir de 22 heures et de 75% entre minuit et 6 heures du matin. Cet horaire est actuellement en fonction aux rues du Clos et du Russelet. En principe les travaux devraient être entrepris entre 2023 et 2024, mais ils devraient se prolonger jusqu’en 2027 sur certains tronçons en raison d’importants travaux qui seront entrepris sur quelques-unes des artères communales.

Economies à tous les points de vue

Le rapport de l’étude du bureau Betelec prévoyait quatre scénarios. La COFIN (commission des finances) a proposé de retenir le quatrième, moins cher

(Fr. 722 388.–) et utile pour les trente prochaines années; l’investissement pour la télégestion est aussi un plus au plan pratique et permet des économies au niveau des travaux de génie civil, du remplacement des câbles et du raccordement. Il aboutit également à d’importantes économies d’énergie. Les frais annuels d’entretien (service de la dette, coûts de maintenance) seront également moins onéreux. La COFIN a ainsi proposé de plébisciter cet investissement, dont le montant sera financé par un emprunt amorti sur trente ans. Le projet a été avalisé par une belle majorité de conseillers.

Modification du règlement du Conseil

L’article 39 du règlement du Conseil concerne la composition de la commission des finances. Modification proposée: «La commission est composée de cinq membres et de deux suppléants désignés pour la législature.» L’ajout des deux suppléants permettra à la COFIN de pouvoir fonctionner même si un de ses membres démissionne.

La modification de l’article a été acceptée à l’unanimité.

Dans la foulée, le conseiller Jacques Balmat a été élu pour compléter la commission.