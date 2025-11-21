Du thé, de l’ambition et de l’audace

Dans le cadre de leur travail de maturité, cinq gymnasiennes de la région se lancent dans l’aventure entrepreneuriale. Elles ont fondé CrysTal, une micro-entreprise qui commercialise des cristaux de thé.

Katia Horak, Alison De Icco, Élodie Heintz, Elise Charrière et Rinesa Shala, étudiantes au gymnase d’Yverdon, se sont donné un objectif ambitieux pour leur travail de maturité: créer une entreprise de A à Z. De l’idée initiale à la mise en vente, elles gèrent tout elles-mêmes. Élodie occupe le rôle de CEO – on parlait autrefois de PDG –, Katia et Alison sont responsables de la communication, Elise des relations publiques et Rinesa des finances. Ensemble, elles ont imaginé un produit artisanal à partir d’ingrédients «locaux» : des cristaux de thé. Ces petites plaquettes sont obtenues grâce à de l’isomalt, un substitut au sucre transparent, qui enrobe les feuilles de thé. Une fois plongés dans l’eau chaude, les cristaux fondent et libèrent leur arôme. Résultat : une nouvelle manière de boire le thé, esthétique et ludique.

Apprendre en faisant

Le produit est aujourd’hui abouti, mais le chemin n’a pas été de tout repos. Les étudiantes, qui fabriquent elles-mêmes leurs cristaux dans la cuisine du gymnase, ont passé beaucoup de temps à perfectionner leur recette: «On a dû faire énormément de tests pour trouver les bonnes proportions entre l’isomalt et le thé, et déterminer la température idéale pour faire fondre l’isomalt», raconte Katia. Le financement représente également un défi: «L’autre difficulté que l’on a rencontrée, c’est que l’on n’a pas de capital de départ. Pour l’instant, on a investi notre propre argent et on espère pouvoir se rembourser lorsqu’on aura trouvé des investisseurs ou généré des ventes», explique Alison. Pour récolter ces fonds, les jeunes entrepreneuses prévoient de vendre leurs cristaux en ligne, sur des marchés, et espèrent collaborer avec des commerces locaux.

Cristaux de thé (Photos Emi Randin)

Un esprit compétitif

Leur projet est également inscrit au concours Young Enterprise Switzerland (YES), qui met en avant de jeunes entrepreneurs suisses. Les cinq gymnasiennes sont ainsi en compétition avec d’autres étudiants de tout le pays. Elles présenteront prochainement leur mini-entreprise devant un jury à Fribourg, avec l’espoir d’accéder à la finale à Zurich. Entre la production, la vente et les présentations officielles, l’année s’annonce chargée. Mais les jeunes businesswomen ne se laissent pas impressionner: «Le premier objectif, c’est d’apprendre. Monter une entreprise, c’est acquérir des outils qui nous seront utiles dans le futur. Mais on vise aussi la finale… et pourquoi pas la gagner?», s’enthousiasment Alison et Katia.

Retrouvez l’interview de Katia et Alison en capsule-vidéo sur l’Instagram de @chek.media ou @journalomnibus