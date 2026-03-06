Du foot sous le soleil africain

En janvier dernier, dix-huit joueurs du FC Bavois ont vécu un camp d’entraînement en… Tanzanie.

Une expérience qui a durablement marqué le gardien, Julien Manière.

«La plus belle expérience de sa vie»: c’est ainsi que Julien Manière, gardien au FC Bavois, parle du camp d’hiver que son club a vécu en Tanzanie du 23 au 30 janvier dernier.

Comment un club de Promotion League a-t-il pu envisager l’idée d’un camp d’entraînement dans un pays aussi éloigné que la Tanzanie? L’idée est venue des coaches. Christian Weidmann, directeur sportif et coach principal, a été le moteur du projet avec Renatus Njohle, coach assistant… mais aussi et surtout ancien international tanzanien! La première difficulté a été celle du financement du voyage; elle a été résolue par le biais du repas de soutien de l’équipe et grâce à l’aide apportée par des sponsors.

Invitation à revenir

Dix-huit joueurs, le staff technique et sept accompagnants, membres des familles venus à leur propre compte, ont embarqué le 23 janvier sur un vol vers la Tanzanie. La ville d’Arusha était leur point de chute, leur camp de base pour les entraînements.

Deux matchs amicaux ont été organisés: un face au

FC Karatu, une équipe de première division tanzanienne, perdu 1 à 0, l’autre face à l’équipe nationale des moins de 17 ans qui s’est soldé par un match nul – 2 à 2. Les Bavoisans ont découvert un football parfois rugueux, mais à leur grande surprise très technique du côté des moins de 17 ans. Lors de la rencontre avec le FC Karatu, les autorités tanzaniennes sont venues saluer les membres du FC Bavois et dialoguer avec eux – et les inviter à revenir !

Entraînement au stade d’Arusha. (Photos Julien Manière)

Une nature fascinante

Malgré les températures locales et l’altitude, les entraînements se sont déroulés avec sérieux dans des conditions techniques parfaitement adaptées aux besoins de l’équipe. La découverte du pays et de ses habitants n’a pas été négligée. Le petit safari au cratère du Ngorongoro est l’un des plus beaux souvenirs de Julien Manière, émerveillé de la richesse de la faune et de la flore qu’abrite cet ancien volcan. Les voyageurs ont ouvert des yeux ébahis: croiser des éléphants, des lions, des rhinocéros en pleine liberté est fascinant. Et pourtant cela n’a rien d’exceptionnel pour les gens du lieu, qui semblent s’en désintéresser: guides et chauffeurs rappellent qu’ils sont nés dans cet environnement…

Des gens, des goûts, un chant

La rencontre avec les gens du pays a aussi spécialement marqué Julien. Les contacts sociaux y sont chaleureux. La visite à une classe de plus de trente jeunes écoliers, studieux et respectueux, l’a profondément touché, lui qui est enseignant à Vallorbe. Le contraste avec les classes de chez nous l’a impressionné; il avait apporté du matériel scolaire, il regrette de n’avoir pu en apporter plus. Dans ses souvenirs, il a aussi emporté le goût de la nourriture locale, une découverte très plaisante.

Visite de l’école Arusha. (Photos Julien Manière)

Les joueurs qui ont eu la chance de faire ce voyage en sont revenus avec un esprit de cohésion renforcé: sans doute un plus pour la suite du championnat. Pour conserver la dynamique et le souvenir de ce séjour extraordinaire, l’équipe a décidé d’intégrer à son cri de guerre un air populaire en Tanzanie, Jambo Bwana, ce qu’on pourrait traduire par «Bonjour monsieur».