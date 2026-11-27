Mercredi matin 18 novembre, le temps s’est montré clément pour la pose de la première pierre du nouvel écrin de l’agence Raiffeisen de Chavornay.

«À l’heure de la digitalisation, nous continuons à croire à la valeur de la rencontre… Investir dans une agence n’est jamais une décision purement immobilière. C’est avant tout pouvoir offrir à toute une région une proximité dans le conseil et le service». Ainsi s’est exprimé Alain Favre, président du Conseil d’Administration de la Banque Raiffeisen d’Yverdon-les-Bains, rappelant alors l’importance que la société attache à son ancrage de proximité.

Un projet résolument moderne

C’est en juin 2022 que la décision stratégique de renouvellement des locaux de l’agence de Chavornay est prise. Le bien-fonds est racheté à la Caisse de Pension de l’État de Vaud en août 2024. Début 2025, le mandat du projet est confié au bureau d’architecture de Pascal Duvillard à Chavornay. En août dernier, l’ancienne agence qui auparavant avait hébergé la gendarmerie locale est démolie laissant place aux travaux de construction. Sur une parcelle de 924 m² le projet mis à l’enquête va créer les nouveaux locaux de l’agence bancaire, d’une surface de 250 m², auxquels s’ajoutent 7 appartements répartis dans les étages et un parking souterrain de 11 places.

Les services proposés par l’agence bancaire resteront pratiquement ceux que connaissait déjà la clientèle. En revanche, ils se dérouleront dans des espaces plus confortables, plus lumineux. Fini le guichet de service. L’accueil personnalisé se fera dans des locaux dédiés à cet usage. Selon les besoins, l’équipe en place pourra occasionnellement être renforcée par des spécialistes venus de l’agence centrale. À noter qu’un bancomat sera toujours à disposition et qu’un appareil supplémentaire offrant des possibilités de dépose d’argent, de retrait de monnaie étrangère sera installé. La mise en activité des nouveaux locaux est prévue pour fin 2027, début 2028.

Le local d’accueil de la future banque (image de synthèse)

La place Union et Paix

Pour Laurence Marchand, syndique de Chavornay, Raiffeisen donne un signal fort au développement de ce qui est aujourd’hui le cœur de vie du village. Avec une ouverture naturelle sur la Place Union et Paix, le projet prévoit un réaménagement qui se fera conjointement entre la banque et la commune.

Un peu d’histoire

La création d’une petite banque locale date de 1911 déjà. Elle est apparue sous le nom Caisse de Crédit Mutuel de Chavornay. Le premier président se nommait Émile Laurent. Dans le canton de Vaud, elle faisait partie de ces nombreuses caisses locales fondées à la suite du mouvement coopératif des caisses Raiffeisen. Leur but était de servir les habitants, les agriculteurs et les artisans du village. Malicieusement surnommée «La Crousille» par ses utilisateurs, la caisse devient officiellement «Banque Raiffeisen» en 1994, simultanément à dix autres caisses vaudoises. En 2002, plusieurs établissements régionaux fusionnent pour devenir la Banque Raiffeisen d’Yverdon-les-Bains. Fin 2027, voire début 2028, l’ouverture de la nouvelle agence de la Banque Raiffeisen marquera une étape importante tant pour l’établissement que pour la vie locale.