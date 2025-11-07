Deux crédits et une zone réservée acceptés

C’est le 30 octobre 1886, qu’a été inaugurée la ligne de chemin de fer Le Pont-Vallorbe : Patrice Künzler, nouveau président du Conseil, a ouvert la séance en rappelant cet événement historique, devant 36 conseillers et l’ensemble de la municipalité.

Patrice Künzler, le nouveau président du Conseil communal. (Photo Patrick Staeger)

Point principal de la soirée lors du dernier Conseil vallorbier, le 30 octobre. Trois rapports de commission concernant des préavis municipaux.

Concernant l’agrandissement du hangar à plaquettes de bois forestières du Bugnon, un crédit de 673 000 francs a été voté à l’unanimité. Les travaux incluront terrassement, maçonnerie, charpente, ainsi que l’installation de cloisons et d’une citerne de défense incendie. Ce projet vise à répondre à la hausse des besoins énergétiques et permettra d’optimiser le séchage du bois.

Le Conseil a ensuite examiné la mise en place d’une zone réservée sur des parcelles situées entre la rue du Faubourg et la rue du Moutier, en bordure du camping et de la piscine. Ce projet, conforme au plan directeur cantonal, prévoit l’intégration de zones de verdure dans la localité. Malgré quelques oppositions formulées lors de la mise à l’enquête, le préavis a été accepté avec six abstentions; les propriétaires concernés pourront faire valoir leur droit de recours lors de la mise à l’enquête du futur plan d’affectation communal (PACom).

Enfin, un crédit de 150 000 francs a été accordé pour l’installation anticipée des conduites de raccordement du futur réservoir d’eau potable de Grange-Neuve sous la voie de chemin de fer, profitant d’une synergie avec le chantier en cours sur la ligne Le Day-Le Pont.

Changements en vue

Parmi les derniers points abordés de l’ordre du jour, des communications de la municipalité. A commencer par un exercice pratique organisé par la protection civile, en lien avec le Point de rencontre d’urgence (PRU) local, ce 7 novembre à 13 h: aucun danger réel ne menace la population, donc pas d’affolement ! La traditionnelle distribution de sapins aux habitants, elle, aura lieu le 9 décembre à la halle des fêtes.

Le mois de décembre verra aussi le lancement d’un bulletin d’informations communal.

En ce qui concerne les élections communales de 2026, Christine Leuenberger, Luigi Fiorito et Christophe Maradan ont annoncé leur candidature à leur propre succession; Luc-Olivier Stramke et Stéphane Costantini, actuel syndic, ne se représenteront pas.

«En charge depuis 2009, je souhaite pouvoir laisser la place à quelqu’un d’autre. Nous y avons bien réfléchi depuis plusieurs mois avec mes collègues, car ce n’est pas l’énergie, ni l’enthousiasme, ni la motivation qui me manquent pour poursuivre la fonction: j’aurais volontiers continué encore deux ou trois ans pour assurer la transition et «former» mon ou ma successeur. Mais personne n’ayant manifesté son intérêt pour assumer le poste, il faut qu’à un moment donné la décision soit prise. Mon mandat se terminera donc le 30 juin prochain. Je sais déjà que cela va me manquer!», nous a confié Stéphane Costantini à l’issue de la séance.